Nebyla to první nehoda, která se u školky stala, ale první tragická. Obec bude stavět školku novou, na bezpečnějším místě. Vedení o tom rozhodlo už před časem. Jedním z podnětů byla právě nehoda z ledna 2018, kdy do objektu mateřinky nabouralo nákladní auto, tehdy naštěstí bez tragických následků. „Na novou mateřskou školu už máme hotový projekt. Postavena bude ve vznikající nové obytné zóně,“ řekla Deníku starostka Kateřina Brachtelová. Jak dodala, na začátku příštího roku bude obec podávat žádost o dotaci. „Kromě toho, že školka bude na bezpečnějším místě, bude mít také o jednu třídu vyšší kapacitu.“

Hlavní silnice přivádí do Tisové na obou vjezdech do obce dopravu zatáčkami. Ve směru od Nové Hospody vyrostl nedávno zpomalovací ostrůvek, který byl postaven v rámci projektu nové obytné zóny. Ze směru od Tachova, kde se v úterý tragická nehoda stala, zatím nebezpečné místo značí zvýrazněné dopravní značky, upozorňující na nebezpečnou zatáčku. „Takhle tragickou nehodu tady nepamatuji,“ uvedla Deníku Marie Čadková,která v obci žije desítky let a přes dvacet let byla starostkou. „Několikrát jsme v minulosti žádali o zpomalení rychlosti na příjezdu, ale neúspěšně,“ uvedla.

Kromě zmíněných značek jsou z bezpečnostních prvků na příjezdech do Tisové také ukazatele aktuální rychlosti. Nejedná se ale o měřiče, které by předávaly údaje dál k případnému řešení. „Určitě jsou vždycky lepší aktivní prvky bezpečnosti, jako nedávno vybudovaný ostrůvek na opačné straně obce. Ale nejvíce vždycky záleží na řidičích,“ připustil vedoucí odboru dopravy MÚ v Tachově Roman Říha.

Tragická nehoda se v Tisové stala v úterý po druhé hodině odpolední. Řidiči kamionu se v zatáčce smýkl prázdný návěs, který smetl ze silnice dodávku, ve které cestovalo osm lidí rumunské národnosti. Jedna žena byla na místě mrtvá, dalších sedm osob bylo s různými zraněními převezeno do nemocnic. „Čtyři osoby cizí státní příslušnosti byly přivezeny do FN Lochotín. Mladší žena utrpěla vážná poranění, která byla neslučitelná se životem a v nemocnici zemřela. Zdravotní stav mladého muže je kritický, další mladý muž je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Poslední pacient je muž středního věku, jehož zdravotní stav je také velmi vážný,“ informovala mluvčí lochotínské nemocnice Gabriela Levorová.

Jeden zraněný byl letecky převezen do Fakultní nemocnice v Praze Motole. „Pacient utrpěl těžká poranění, je ve vážném, ale v tuto chvíli stabilizovaném stavu,“ sdělila mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková.

Nehodou se policisté i nadále zabývají.