Celkem asi šedesát objektů, které dřív převážně na Třebíčsku spadaly pod Jednotu MB, převzal v roce 2016 nový majitel, společnost pod hlavičkou CPI miliardáře Radovana Vítka, která těžila z nájmů. Na přelomu loňského a letošního roku přišel nový majitel – společnost Vysočina Investments. O prodejnách, kterých se chce zbavit, jedná nejdříve s obcemi. Objekty jsou však i v nabídce realitních serverů v cenách od 2,2 do 3,7 milionů korun. Pro vesnický rozpočet nejde o nic malého. V jednotách je v nájmu COOP družstvo HB. To chce zůstat.

„Odkoupili jsme nějaký balík prodejen, ty ve větších sídlech si ponecháme, v menších vesnicích jsme se je rozhodli odprodat, protože pro nás nejsou finančně tak zajímavé. Nic složitějšího v tom není,“ uvedl Stanislav Rajtmajer, člen dozorčí rady akciové společnosti Vysočina Investments.

„S obcemi jednáme, za jakých podmínek jsou ochotny koupit a my prodat a pokud se naše představy úplně nerozcházejí, dohoda je jistá. Jestliže k ní nedojde, budeme hledat kupce dál,“ sdělil. V Opatově už se však podle jeho slov domluvili se soukromníkem. „Opatov byl výjimka, rovnou nás oslovil chlapík, který žije za tím obchodem, že ho chce koupit a provozovat. Zjistili jsme si o něm, že je slušný člověk, proto jsme se domluvili,“ vysvětlil Rajtmajer.

Prodejny, které se majitel rozhodl prodat, jsou krom Opatova a Heraltic ještě v Chlístově, Petrovicích, Červené Lhotě, Vescích, Lesonicích, Zvěrkovicích, Třebenicích, Vícenicích u Náměště, v Komárovicích, Oponešicích, Štěměchách či v Kostníkách. A také v Náramči, kde už oschla razítka na kupní smlouvě .

"Nabídku prodejnu odkoupit jsme dostali na počátku tohoto roku. Měli jsme jasno, že do toho chceme jít, otázkou bylo, za kolik. Z původních 2,7 milionu korun se nám cenu podařilo stáhnout jen o sedmdesát tisíc, ale i těch je dobrých. Prodej nabyl právní moci někdy před měsícem,“ uvedla náramečská starostla Ludmila Jelínková.

Koupili, co si dřív sami postavili

Pro Nárameč jde o strategicky umístěný objekt uprostřed návsi, obklopený obecními pozemky. To je zásadní. „Dále víme, že obchod neskomírá, ale má celkem slušné tržby, čili je o něj zájem ze strany zákazníků. Do roku 2025 je v nájmu COOP družstvo HB. Prodejní prostor je náš, můžeme mít vliv na pravidla, za jakých v něm nájemce působí. Rozhodně jsme nechtěli, aby ho koupili nějací pseudopodnikatelé, kteří by z něj udělali například ubytovnu,“ zdůraznila starostka.

Jednotu Náramečští stavěli svépomocí v akci Z počátkem osmdesátých let. „Před časem se vlivem událostí, které bych nekomentovala, dostala tato síť prodejen v regionu do soukromých rukou. Takže jsme si vlastně koupili, co jsme si sami kdysi vybudovali,“ poznamenala rozpačitě.

Starosta Heraltic Tomáš Málek zdůraznil, že v jeho vsi chce vedení obce zachovat občanskou vybavenost. „Proto se domlouváme, že pokud bude cena přijatelná, koupíme. Požadovaných 2,5 milionu korun je pro nás dost vysoko. Uvidíme, co s tím půjde udělat. V době koronaviru jsme si však ověřili, jak je v podobných krizích zásadní, když prodejna v obci funguje,“ zdůraznil.

Chtějí zůstat

COOP družstvo HB je v prodejnách v nájmu do 31. ledna 2025. „My jakožto nájemce starostům na dotaz, zda se nechystáme odejít dřív, než skončí nájemní smlouva, odpovídáme, že nikoli. Vztahy jsou v těch vesnicích oboustranně dobré a rádi je dobré udržíme i nadále,“ řekl předseda představenstva družstva Vladimír Stehno.