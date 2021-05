/VIDEO/ Na konci dubna se na stránkách strakonické ZŠ Dukelská objevilo upozornění, že se v okolí školy vyskytuje havran, který může být nebezpečný. Dokonce mělo 22. dubna večer dojít k útoku na jednoho žáka školy. Ale sedmák Kryštof Kotrba říká, že je všechno jinak.

Krkavec Pepík. | Video: Iveta Kotrbová, rodina

„Je to krkavec. Říkám mu Pepík a jsme už asi rok a půl kamarádi. Nikomu by schválně neublížil. Znám ho,“ začal svůj příběh. „To bylo nějak v době, kdy se kvůli koronaviru zavíraly školy. On už byl tenkrát takový ochočenější. Pak začal létat na panelák blízko našeho bytu v ulici Stavbařů. Tak jsem na něj začal volat Pepíku a on pak přiletěl. Ale hrozně se ze začátku bál,“ vzpomíná Kryštof.