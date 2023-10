Bláznivý zápas sehrál českolipský Arsenal v rámci 13. kola třetí nejvyšší soutěže proti Hradci Králové B. Česká Lípa v úvodu prohrávala dvěma góly ligového hráče Koubka, jenže pak přišel skvělý obrat, kteří režírovali Šimon s Halbichem, kteří nasázeli hattrick. Arsenal vyhrál 6:3.

Fotbalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek

„Dnes to byl takový bláznivý zápas. Brzo jsme prohrávali 2:0, přesto všichni věřili, že to zvládneme. Jsem rád, že všichni podali bojovný, nadstandardní výkon. K tomu nás nutili hlavně diváci, kteří byli skvělí. Podařilo se nám srovnat na 2:2, jenže jsme pak dostali takový hloupý gól. Já věřil, že to přesto zvládneme a povedlo se to. Všechna čest všem, kteří dnes nastoupili za Českou Lípu, nechali zde srdce. Pro diváky to byl velice atraktivní zápas," pochvaloval si Pavel Hradiský kouč České Lípy.

Českolipští do utkání nevstoupili podle svých představ, již v 8. minutě inkasovali. Kříž u postranní čáry nedohrál Boniče, ten přihrál Schmoranzovi, který následně nabídl ke střele ligového hráče Koubka. První střelu českolipský gólman Král chytil, jenže míč se odrazil znovu ke Koubkovi a hosté šli do vedení - 0:1. V následných minutách měli domácí šanci srovnat, jenže Pencova střela pouze orazítkovala tyč. V 19. minutě si opět českolipská obrana nepohlídala Koubka, který po centru Boniše skóroval - 0:2.

O dvě minuty později se českolipskému týmu podařilo snížit skóre po akci Filipa, který poslal centr do vápna, kde hostující Hlaváč nezpracoval centr. Míč se dostal k Šimonovi a Lípa snížila na 1:2. Následně se mohl dvakrát prosadit domácí Filip, kdy zahrozil dvěma hlavičkami, gólman byl na místě. V 35. minutě po akci Víta musel obránce vykopnout míč z brankové čáry.

Po hodině hry po rohovém kopu Bulejka se míč dostal k Vítovi, který přihrál Halbichovi, který krásnou střelou z voleje se trefil mezi tři tyče hradecké branky 2:2. Jenže hosté se nevzdali a v 71. minutě Schmoranz poslal centr do vápna, kde našel Hodače, který vystřelil. Domácí gólman Král chtěl míč odkopnout, jenže přihrál střílejícímu hráči a hosté šli do vedení 2:3. Na 3:3 srovnal z pokutového kopu Šimon. Předcházel tomu faul na Kaňkovského, kterého rukama srazil k zemi obránce.

V 77. minutě Bulejko poslal centr od postranní čáry před branku, kde Kaňlovský míč hlavou prodloužil na Šimona a ten zajistil vedení 4:3. V poslední minutě základní hrací doby po výkopu domácího gólmana Krále se k míči dostal Baláž, který našel na pravé straně Halbicha, který své sólo zakončil střelou za záda hradeckého gólmana Čabelky 5:3. Účet utkání uzavřel hattrickem Halbich, kdy jej do dalšího sóla poslal Bulejko 6:3.

„Prohráli jsme 6:3, co se dá k tomu říct," řekl stručně Pavel Krmaš, trenér Hradce Králové B.

FK Arsenal Česká Lípa - FC Hradec Králové B 6:3 (1:2)

Branky: Šimon 3 (1 z PK), Halbich 3 - Koubek 2, Hodač. R: Doubrava. ŽK: 3:3, 370 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž, Filip, Penc, Hajdo – Brejcha (46. Bulejko), Vít – Kříž (46. Halbich), Šimon (83. Ješeta), Kazda (87. Pajkrt) – Černý (70. Kaňkovský)