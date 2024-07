„První poločas jsme chtěli hrát hodně nahoře, napadat soupeře. Bohužel jsme tam měli několik ztrát, ze kterých vznikly brejky a přečíslení. Prohrávali jsme dvakrát. Ve druhém poločase jsme soupeře ještě více zatlačili, ale bohužel hned na začátku dostali gól na 2:3. V závěru jsme dokázali zápas zvrátit. Každé vítězství je cenné. Je to sice příprava, ale vždy je lepší, když se vyhraje," řekl Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

Úvod utkání se domácím nevydařil, hned ve 2. minutě byl na půlce faulovaný turnovský Nosek, hlavní arbitr Švec nechal hostům výhodu, kterou využil Tobiáš k centru před branku, kde našel Svobodu a ten se nemýlil - 0:1. Ve 23. minutě vyslal Vít nebezpečnou střelu, která skončila mezi třemi tyčemi turnovské branky a srovnal na 1:1. Jenže ve 28. minutě hosté založili brejk Noskem, na konci byl Petr Havel, který rozvlnil síť domácí branky a vrátil vedení zpět turnovskému celku - 1:2. Vyrovnání přinesl Matěj Šimon střelou z dvaceti metrů - 2:2.

Do druhého poločasu chtěli domácí vstoupit s větším tlakem, což se jim povedlo. Jenže hned v úvodu druhé půle si dali vlastní gól, autorem byl Henzl, který si nešťastně srazil míč do vlastní branky a Turnov opět šel do vedení - 2:3. Lípa si vytvořila řadu šancí, úspěch přišel až v samém závěru. V 88. minutě našel před brankou Kaňkovského a bylo srovnáno - 3:3. V nastaveném čase se podařilo dát vítězný gól Krejčíkovi a Lípa zvítězila 4:3.

„Je to užitečná příprava, padlo hodně gólů. Z naší strany byla lepší ofenzíva než defenzíva. My se nad tím musíme zamyslet, dostáváme moc gólů. Je před námi ještě dost práce. Zápas přinesl určitě pro obě strany nějaké poznatky," podotkl Josef Petřík, trenér Turnova.

Arsenal Česká Lípa - FK Turnov 4:3 (2:2)

Branky: 23. Vít, 32. Šimon, 88. Kaňkovský, 90. Krejčík – 2. Svoboda, 28. Petr Havel, 47. vlastní Henzl. Rozhodčí Švec, ŽK 2:1, 150 diváků.

Arsenal: Novák (46. Král) – Baláž (46. Krčmář, 57. Ješeta), Filip (62. Krejčík), Dvořák (75. Hajdo), Henzl (68. Kaňkovský) – Hajdo (62. Valta), Vít (62. Wendler), Jeník (46. Pajkrt), Šolc (46. Žižka) – Kazda – Šimon.

MIROSLAV DALÍK