K prvnímu přátelskému utkání v novém roce si pozval českolipský Arsenal účastníka divize B TJ SK Hřebeč. Hrálo se za příjemného zimního počasí a českolipskému týmu se dařilo. S chutí si zastřílel a vyhrál 7:2.

Příprava: Česká Lípa - Hřebeč 7:2 (2:0). | Foto: Jaroslav Marek

„První zápas po týdenním trénování, kdy jsme měli čtyři tréninky. Bohužel nám odpadlo pět hráčů pro lehké zranění. Zápas měl díky soupeři pohodovou úroveň. My jsme chtěli hrát fotbal, což se nám povedlo. Byl to takový bezstarostný zápas, hlavně jsme si zastříleli. Akorát mne mrzí ty dva góly v závěru, kdy jsme nehráli dle mých představ v obranné fázi. Na první zápas to bylo slušné," řekl Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

Českolipští měli od začátku více ze hry, byli více na míči a tak ve čtrnácté minutě našel Žižka před brankou volného Halbicha, který otevřel skóre - 1:0. O osm minut později proběhla úplně stejná akce jako při prvním gólu. Žižka opět našel před brankou zcela volného Halbicha - 2:0. Hosté poprvé zahrozili ve 27. minutě, kdy Kadlec zlikvidoval brejkovou situaci Štěpánka. V závěru první půle se gólman hostí Vokoun blýskl dvěma zákroky, kdy nejprve vyrazil nebezpečnou střelu z malého vápna Halbicha a i následnou dorážku Žižky.

Ve druhém poločase se trefil Hanl po přihrávce od Baláže - 3:0. Na čtyři nula zvýšil Kaňkovský, když po centru Šimona vystřelil Baláž a Kaňkovský změnil trasu míče za záda hřebečského gólmana - 4:0. V 66. minutě se branky dočkal Šimon, když obstřelil obránce - 5:0. V 74.minutě Halbich našel ve vápně Kaňkovského, ten se nemýlil - 6:0. V 76.minutě poprvé ve druhém poločase zahrozil soupeř střelou z třiceti metrů, českolipský gólman Novák byl pozorný. Hosté se prvního gólu dočkali v 79.minutě, kdy českolipská obrana nechala dost prostoru při trestném kopu Myšky, který trefil hlavu Pařízka 6:1. O čtyři minuty se před gólmana dostal Halbich a chytrým přehozením gólmana ukončil českolipskou kanonádu 7:1. Pak ještě trefil Šimon tyč. Poslední slovo měli nakonec hosté, kdy Mentberger přihrál na volného Doláka, který upravil na konečných 7:2.

„Zápas a hodnocení? Nic moc. Domácí byli jednoznačně lepším týmem, nebáli se hrát dopředu. My jsme byli ustrašení, máme hodně nových hráčů.

Výsledek 7:2 vypadá strašně. My jsme po jednom běhavém tréninku, takže z toho nedělám tragédii, máme ještě dost času na zlepšení," pravil trenér TJ Hřebeč Tomáš Novák.

Arsenal Česká Lípa - TJ Hřebeč 7:2 (2:0)

Branky: Halbich 3, Kaňkovský 2, Hanl, Šimon - Pařízek, Dolák. R: Marek, 35 diváků.

Arsenal Česká Lípa: Kadlec (46. Novák) – Baláž, Hajdo (46. Hanl), Nemšovský, Knejzlík – Valta, Pajkrt (46. Brejcha) – Šimon, Kazda (67. Halbich), Žižka – Halbich (46. Kaňkovský).

Další přípravné zápasy proběhnou příští sobotu 20. ledna, kdy od 13 hodin vyzvem Arsenal FK Baník Sokolov a od 15 hodin SK Štětí. Oba zápasy se hrají na Městském stadionu Česká Lípa.