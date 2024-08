Když fotbalisté České Lípy před dvěma lety vyhráli divizi a postoupili do třetí…

V A týmu končí Miroslav Dvořák, bývalý kapitán se do České Lípy vrátil letos v zimě. Teď dostal od Josefa Csaplára, sportovního ředitele klubu, nepříjemnou zprávu. „Miroslav Dvořák byl z výkonnostních důvodů přeřazen do B mužstva. Navíc u nás na vlastní žádost končí Filip Henzl,“ sdělil Deníku Pavel Hradiský, kouč Arsenalu.

Ten potvrdil, že vedení klubu se snaží kádr posílit. „Určitě hledáme případné posily. Ve středu přišli na zkoušku dva zahraniční hráči,“ podotkl.

Samotný Dvořák se k celé situaci nechtěl moc vyjadřovat. „Oznámil mi to pan Csaplár. Jsem překvapený, nevím, jak to bude dál. Nechci to více komentovat,“ řekl Dvořák.

Fanoušky možná překvapil fakt, že z klubu také odešel útočník David Halbich, který aktuálně kope krajský přebor ve Skalici u České Lípy. „Původně jsem chtěl končit už v zimě. Přišlo mi, že jsem po zranění a během zimní přípravy ztratil místo v sestavě. Což se později potvrdilo. Jsem hráč, který chce hrát každý zápas a cítit určitou podporu. Bohužel si to s novým trenérem Arsenalu úplně nesedlo. Pro všechny byla nejlepší varianta odejít,“ přiznal Halbich.