Fotbalisté České Lípy vyhráli i druhé domácí utkání v sezoně. Arsenal na vlastním hřišti porazil Přepeře 2:1, když předvedl výborné vstupy do obou poločasů.

Arsenal Česká Lípa doma porazil Přepeře 2:1. | Foto: Jaroslav Marek

„Povedl se nám začátek, po krásné akci jsme skórovali už v první minutě. Ale místo toho, aby nás to nakoplo, tak jsme trochu odpadli. Soupeř převzal aktivitu. Celý poločas byl dominantní na míči. My jsme byli pomalí směrem dopředu v práci s míčem i v dostupování hráčů. Poločasová přestávka za stavu 1:1 byla pro nás vysvobozením. Ve druhém poločase jsme udělali několik změn a 25 minut to bylo od nás slušné. Dali jsme gól a měli tam další dvě šance. Bohužel potom jsme začali šlapat vodu a kvalitní soupeř nás přitlačil. Ale nakonec jsme to zvládli," přiznal Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

Úvod utkání se domácím vyvedl na sto procent. Lípa už v 1. minutě předvedla krásnou gólovou akci. Vít přihrál Bulejkovi, ten poslal centr do vápna, kde našel v malém vápně Kazdu, který se nemýlil - 1:0. Jenže potom se Lípa stáhla a hosté převzali otěže utkání. Přesto si domácí vytvořili dvě šance, ovšem bez úspěchu. V 11. minutě poprvé zahrozili hosté, když Novotný přihrál Novákovi, ten poslal centr na hlavu Daníčka, který trefil pouze tyč českolipské branky. O čtyři minuty později se hostům podařilo skóre vyrovnat po akci Dočekala, který vyvezl míč z vlastní poloviny, potom přihrál Vlkovi, ten nabídl šanci Marijanovicovi ke skórování - 1:1. Potom českolipský gólman Král vychytal nebezpečnou střelu Nováka.

Ve druhém poločase domácí realizační tým udělal několik změn v sestavě. Hra se vyrovnala, přišel i vedoucí gól, který rozhodl utkání. Běžela padesátá minuta a domácí zahrávali rohový kop Bulejkem, ten našel ve vápně Šimona, který nedal šanci gólmanu hostí Truksovi - 2:1. V závěru českolipští hráči již nestačili fyzicky a tak soupeř začal mít více ze hry, ale naštěstí se domácím podařilo vedení udržet a tak si připsali další tři body.

„V prvním poločase jsme si zasloužili tři nebo čtyři branky. Samozřejmě dostat hned na začátku branku, to je do nebe volající. Nechápu, jak se to mohlo stát. Potom jsme ovládli hřiště, vytvořili si šance, jenže ze všech vyšla jen jedna. Druhá půle byla v bledě modrém, zase brzká branka na 1:2. Domácí hru zpočátku vyrovnali a byli i chvílemi lepší. My jsme měli hodně ztrát a pak neproměníme šance. Na to umíráme, je to již čtvrtý zápas o rozdílu jedné branky," kroutil hlavou Miroslav Procházka, trenér FK Přepeře.

FK Arsenal Česká Lípa - FK Přepeře 2:1 (1:1)

Branky: 1. Kazda, 50. Šimon - 16. Marijanovic. ŽK: 3:4, 580 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž, Filip, Hajdo, Beránek – Brejcha, Vít – Šimon (73. Kříž), Pajkrt (46. Bulejko) – Kazda (88. Valta), Havel (46. Ješeta)

MIROSLAV DALÍK