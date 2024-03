FOTO: Arsenal měl lídra na lopatě. K výhře chybělo pár minut

„Dnes byl k vidění dobrý fotbal. Před zápasem bychom brali bod, ale vzhledem k vývoji zápasu a faktu, že jsme hráli proti prvnímu, jsme měli více gólovek. Bohužel jsme dali gól až v závěru utkání. Jenže pak přišla situace, kdy jsme nepokryli hráče ve vápně a soupeř srovnal. Myslím si, že jsme mohli vyhrát," zhodnotil utkání Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

V prvním poločase se toho moc neudálo, hrál se opatrný fotbal s málo šancemi. Snad jedinou byla, kdy si Vít zaběhl do vápna, jenže trefil pouze gólmana Spilku. Ve 33. minutě musel pro zranění opustit hřiště Brejcha.

Ve druhém poločase se již hra zrychlila a přišly i šance. V 50. minutě centroval Omon (nový hráč v dresu Arsenalu) na Šimona, jenže toho předskočil Chábera a odhlavičkoval míč na roh. Pak zahrozili hosté, kdy se ke střele ve vápně dostal Havránek, gólman Novák byl na místě. Následovala šance Halbicha, který po centru od Baláže hlavičkoval nad branku.

V 75. minutě fauloval hráč hostí Chábera před vápnem Baláže, jelikož měl již žlutou kartu, tak po druhé už musel do sprch. Toho domácí využili ke vstřelení branky. Halbich nacentroval míč do vápna, kde jeden z hostujícího celku odhlavičkoval míč na Šimona, ten v souboji s obráncem přistrčil balón Vítovi a Lípa šla do vedení - 1:0. Jenže to jí bohužel dlouho nevydrželo. O tři minuty později ve vápně domácí nepohlídali centr na Jakaba, který v souboji s brankářem Novákem protlačil míč za jeho záda a srovnal utkání na konečných - 1:1.

„Těžký zápas, první poločas jsme úplně prospali, nehráli jsme to, co jsme chtěli. Hráli jsme strašně profesorsky pomalu. O poločase jsme si něco řekli, začali jsme hrát lepší fotbal, rozběhali jsme Lípu a dostávali se do šancí, které jsme bohužel neproměnili. Oslabilo nás vyloučení, pak jsme dostali gól, naštěstí jsme to srovnali, takže bod musíme brát," řekl Vasil Boev, trenér FK Velvary.