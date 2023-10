V 9. kole Fortuna ČFL B českolipský Arsenal přivítal na svém hřišti Sokol Živanice a odehrál s ním dva rozdílné poločasy se šťastným koncem. Českolipští vyhráli 2:1 a doma zapsali třetí výhru v sezoně.

Česká Lípa (modrá) doma porazila Živanice 2:1. | Foto: Jaroslav Marek

„První poločas nám vyšel. Kromě gólu jsme tam měli ještě dvě nebo tři gólové šance. O poločase jsme si řekli, že takto musíme pokračovat. Jenže soupeř pod vědomím, že mu chybí gól k vyrovnání, nás začal místy přehrávat. My měli sice nějaké brejky, jenže bez úspěchu. Živanicím se podařilo vyrovnat. Jsem rád, že to kluci nevzdali a zápas otočili. Nám chyběli Filip a Vít, tedy dva klíčoví hráči. A později pro zranění i Halbich, takže to nás oslabilo. Proto jsem rád, že to kluci na hřišti zvládli," pravil spokojený trenér České Lípy Pavel Hradiský.

Do první gólové šance se ve 12. minutě dostali domácí po centru Baláže na Halbicha, ten ale mířil vedle protější tyče. O deset minut později se to opakovalo, jen s tím rozdílem, že přihrával Šimon. Pak přišla 30. minuta a rohový kop Bulejka, na který si naskočil Penc a bylo to 1:0 pro Lípu.

Do druhého poločasu hosté začali více běhat a začali Lípu ohrožovat. V 61. minutě se do gólovky dostal Nikodem, když utekl Balážovi a Hajdovi, jenže v cestě mu stál gólman Král, který jeho střelu v pádu vykopl nohou. Pak přišla šance Šimona, který z trestného kopu těsně minul břevno živanické branky.

Hosté se vyrovnání dočkali v 72.minutě, kdy Chocholatý poslal do brejku Zvěřinu, ten prošel okolo Hajda a pak si poradil i s gólmanem Králem - 1:1. Deset minut před koncem zamířil Kazda do vápna, jeho střelu srazil obránce na roh. Lípa se vítězného gólu dočkala v 82 .minutě, kdy si po centru Kazdy za obranu naběhl Černý a hlavou nedal šanci gólmanu hostí Zímovi - 2:1.

„První poločas jsme hráli katastrofálně a byli rádi, že to bylo pouze 1:0. Ve druhé půli jsme se zvedli, pomohlo nám střídání. Dali jsme na 1:1, ale opět jsme inkasovali před koncem utkání. Mrzí nás to, druhý poločas jsme byli Lípě vyrovnaným soupeřem," smutně řekl Jiří Krejčí, kouč Živanic.

FK Arsenal Česká Lípa - Sokol Živanice 2:1 (1:0)

Branky: 30. Penc, 82. Černý – 72. Zvěřina. Rozhodčí: Kubec. ŽK 3:2, 450 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž, Penc, Hajdo, Beránek - Brejcha, Pajkrt (73. Černý) – Šimon, Kazda (88. Valta), Bulejko (73. Žižka) - Halbich (26. Ješeta)

V dalším kole zajíždí Arsenal v sobotu 7. října na hřiště FK Baník Most/Souš, kde je výkop stanoven na 15 hodin.

MIROSLAV DALÍK