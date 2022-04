Do čela se vyšvihly Přepeře, které doma udolaly Živanice 1:0. O jedinou branku utkání se v poslední minutě postaral střídající Daniel Novák, který se krásně uvolnil a trefil míč k pravé tyči.

„Velice silný soupeř, který po středeční dohrávce přijel oslaben o dva stopery a beka. V utkání jsme měli převahu. Bohužel jsme nevyužili šance, ve druhé půli se hra vyrovnala, přelévala ze strany na stranu, po hodině hry jsme trefili břevno a když už se zdálo, že si body podělíme, propadl míč za obranu a my jsme na konci dali gól. Na jednu stranu trošku šťastné vítězství, ale na druhou jsme na vyložené šance tři čtyři nula vyhráli, tak je to asi spravedlivé,“ hodnotil zápas Josef Petřík mladší, kouč FK Přepeře a sledoval při tom nedělní souboj liberecké a jablonecké rezervy.

Že se jeho celek dokázal dostat na první místo tabulky neřešil. „To vůbec ne, teď nás čekají hodně silné Zápy a ostatní kluby z popředí Jablonec B, Dukla B a Brozany budou hrát doma. Může se to všechno rychle otočit,“ dodal Petřík.

FOTO: Arsenalu pomohla penalta, pokračuje tak v jarním tažení

Na jaře se nedaří Jablonci B, který v derby podlehl liberecké rezervě a spadl na druhé místo. Slovan je naopak dvanáctý.

„Nevím jak zkušené hráče bychom vzadu asi měli mít, abychom takové utkání zvládli. Vždyť nás porazil jeden jediný hráč – Králíček svým důrazem. Liberec měl prakticky dvě věci a z nich nám dal dva góly. Tohle se nám ale opakuje. Nevážíme si standardních situací, nevážíme si ničeho. Sami jsme měli nespočet standardek a neudělali jsme ani ťuk. Když už máme ve vápně šest hráčů, tak tam zase nedáme centr. Také si musíme říct, že Liberec byl oproti nám v daleko mladší sestavě. Ale ono je taky otázkou, jak to může vypadat, když trénujeme v sedmi lidech, to je další věc,“ zlobil Jaroslav Vodička, kouč jablonecké rezervy.

„Dneska jsme doslova vydřeli mimořádně důležité vítězství a body. Proti, ještě před naším zápasem, vedoucímu týmu ligy, velice kvalitnímu a zkušenému. Naše sestava byla velice mladá a kádr byl díky nemocem a zraněním velice úzký. Nicméně kluci si s tím poradili. Jak jsem už říkal, kluci to díky své bojovnosti nějakým způsobem zvládli a čtvrt hodiny před koncem jsme Králíčkem dali branku. Soupeř nás poté zatlačil, kopal spoustu standardních situací a rohů. My jsme to však ubojovali, takže jsme za vítězství velmi šťastní," usmíval se Petr Myslivec, kouč Liberce B.

Teplice B se představily na půdě posledního Ústí nad Orlicí. Nakonec si odvezly bod za bezbrankovou remízu. „S bodem jsem spokojený. Utkání bylo opravdu náročné a hrálo se ve velmi vypjaté atmosféře. Žádný tým zde během jara nebude body získávat lehce a proto jsem nakonec rád, že se nám podařilo udržet čisté konto a přivézt domů na Stínadla alespoň jeden mistrovský bod,“ pochvaloval si Ladislav Jamrich, trenér teplického béčka.

Druhou porážku v řadě zaznamenaly Brozany, které prohrály v Chlumci nad Cidlinou 1:2. Skóre otevřel už ve 2. minutě parádním lobem Denny Samko, pět minut před koncem dorazil vlastní penaltu Roman Čáp. Sokol kontroval až v nastavení, kdy se z hranice šestnáctky trefil Martin Studecký.

„Nevím, čím to je,“ dumal nad zaseknutím na startu jara skvěle rozjetého stroje asistent trenéra hostů Jiří Šmidrkal. „Ta domácí prohra s Hradcem byla smolná, ale dnes to od nás byl odevzdaný výkon. Rozhodl rychlý gól domácích, na který jsme 90 minut nedokázali odpovědět. Hrálo se na špatném terénu, ale domácí se s tím srovnali lépe, byli bojovnější. Od nás to byl asi nejhorší výkon v sezóně,“ dodal.