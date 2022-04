Už v 88. vteřině se dostala gólem Smejkala do vedení. Hosté se na dostřel jablonecké svatyně, až na několik šancí, příliš nedostávali. Tři body Jablonci pojistil útočník Nešpor, který z úhlu prostřelil brankáře Kočí.

„Dnes to bylo hodně kvalitní, nadstandardní třetiligové utkání. Byli jsme hodně posílení z áčka, takže v dobré sestavě. Soupeř hrál velmi dobře. Z obou stran byl k vidění pohledný fotbal. Nechci chválit jednotlivce, celý tým předvedl bezvadný výkon. Diváci byli asi spokojení,“ poznamenal Adam Pelta, manažer Jablonce B.

Vítězství 2:0 slavily i Přepeře. Bylo to také na domácím hřišti proti pardubické rezervě.

„V prvním poločase to bylo vyrovnané, od vápna k vápnu. Hosté překvapivě přijeli s ligovou obranou. v čele s Čelůstkou. Po přestávce jsme se dostali do vedení, před koncem jsme přidali pojistku. Zajímavý zápas, ve kterém jsme si zasloužili vyhrát. Jsme spokojeni,“ usmíval se Miroslav Kvapil, místopředseda Přepeř.

Totální zmar předvedla rezerva libereckého Slovanu. Svěřenci trenéra Myslivce vedli po trefách Faška, Tupty a vlastence Hory v 35. minutě nad Teplicemi B 3:0. Soupeř ale dokázal vyrovnat a v nastavení urvat senzační vítězství.

„Předvedli jsme neomluvitelný výkon, co se týče defenzivní týmové součinnosti. Je to blamáž, absolutní výbuch. Pokud mužstvo vede 3:0, nemělo by si takový obrat dovolit a obzvlášť v takovém složení, ve kterém jsme byli my. Musím zdůraznit, že takový výsledek a takový obrat jsem nezažil,“ kroutil hlavou zklamaný liberecký trenér Petr Myslivec.

Jeho tým zůstává na čtrnáctém místě.