Poslední podzimní zápas se fotbalistům České Lípy vůbec nevydařil. Třetiligový nováček doma nezachytil proti Chlumci nad Cidlinou začátek a nakonec prohrál 0:3.

Česká Lípa (modrá) doma podlehla Chlumci nad Cidlinou 0:3. | Foto: Jaroslav Marek

„Poslední podzimní zápas jsme chtěli před našimi diváky vítězně zvládnout. Vůbec se nám nepovedl první poločas, hlavně vstup do zápasu, kdy dostaneme v třicáté vteřině gól. Potom jsme byli celý poločas jak opaření. Soupeř velmi zkušený, který vlastně co měl, to proměnil. My jsme dali dva góly, které pro ofsajd nebyly uznány. Měli jsme tam i tyčku. Prostě nám nebylo přáno," zhodnotil utkání Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

Úvod utkání byl pro domácí šokující, hned z prvního útoku se hostům podařilo skórovat. Kejř poslal centr po lajně Řezníčkovi, ten nacentroval míč do vápna, kde Bastina neuhlídal Filip a za jeho zády poslal svůj tým do vedení - 0:1. V sedmé minutě sice Lípa vstřelila gól, ale po rozhodnutí rozhodčích nebyl uznán pro údajný ofsajd. Do poločasu se nic důležitého neudálo.

Ve druhém poločase se opět trefili hosté, kdy Kejř poslal centr z trestného kopu do vápna, Hajdo míč na hranici vápna nezpracoval, ten se dostal před gólmana Krále, jenže míč neudržel, čehož využil Havel ke skórování - 0:2. Pak zahrozili domácí, nejprve Šimon poslal balón do tyče. V následných minutách Lípa dala další gól, ale opět nebyl uznán pro ofsajd. V 81. minutě skóre uzavřel Kneifel, kdy jej ve vápně našel Vaníček. Českolipská obrana jej nechala zcela samotného na malém vápně - 0:3.

Trenér hostí Tomáš Hrabík radostně k utkání řekl: „Jsme rádi, že jsme zde vyhráli. Věděli jsme, že to bude náročné, protože Arsenal je doma těžkým soupeřem. Vítězství jednoznačné nebylo. Domácí dali dva góly, ale pro ofsajd nebyly uznány. Jak říkám, těžké utkání a my jsme rádi, že jsme to zvládli a že máme tři body.“

FK Arsenal Česká Lípa - FK Chlumec nad Cidlinou 0:3 (0:1)

Branky: 1. Bastin, 56. Havel, 81. Kneifel. R: Fencl. ŽK: 4:3, 350 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž (28. Ješeta), Filip, Penc, Hajdo – Brejcha (75. Černý), Vít – Šimon, Kazda (65. Bulejko), Beránek (65. Kaňkovský) – Halbich.

MIROSLAV DALÍK