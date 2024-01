Fotbalisté českolipského Arsenalu zahájili tento týden zimní přípravu na jarní část České fotbalové ligy. Severočechy uvítaly velmi nízké teploty.

Fotbalisté České Lípy odstartovali zimní přípravu. | Foto: Jaroslav Marek

„V zimě bývají mrazy, v létě někdy velké horko. Zase tak hrozné to ale není, kluci se aspoň na tréninku hýbou a nemají tendenci někde zbytečně postávat," řekl Pavel Hradiský, trenér třetiligového nováčka. První přátelské utkání sehraje Česká Lípa v sobotu 13. ledna, kdy od 11 hodin přivítá doma divizní SK Hřebeč.

V jakém počtu jste vůbec zimní přípravu zahájili?

Poprvé jsme se letos sešli v pondělí 8. ledna. Trénink absolvovalo dvacet hráčů, chyběli ještě dva kvůli školním a pracovním povinnostem. Jednou týdně s námi budou chodit navíc dva talentovaní kluci z dorostu.

Zdroj: Deník/František Bílek

Jak se změnil kádr? Zdravotně jsou všichni v pořádku?

Z hostování se vrátili do svých mateřských klubů Penc (Varnsdorf), Beránek (Vlašim) a Černý (Ústí). Mladík Kříž by měl působit v jarní části v divizním Turnově, kde by mu mělo větší vytížení pomoci v jeho dalším růstu. Navíc ukončil na vlastní žádost své působení Bulejko. Naopak se s námi zapojili do přípravy Valenta (Liberec), Stružinský (Ústí) a brankář Novák (Přepeře). Po dlouhodobém zranění začal opět Krčmář a několik dalších hráčů máme ještě rozjednáno.

Není komplikací aktuální počasí? Venkuaktuálně panují teploty pod bodem mrazu…

Počasí neovlivníme. V zimě bývají mrazy, v létě někdy velké horko. Zase tak hrozné to ale není, kluci se aspoň na tréninku hýbou a nemají tendenci někde zbytečně postávat. Takže asi nejvíc je zima nám, trenérům. Samozřejmě je příjemnější trénovat ve větším teple, ale zatím jsme to zvládli s přehledem.

Jak často budete trénovat? Budete mít v rámci zimní přípravy něco neobvyklého?

Zimní přípravné období máme naplánované, tréninky jsou čtyřikrát týdně a o víkendech přípravné zápasy. Budeme využívat místní umělou trávu, posilovnu a bazén s vířivkou. Vše samozřejmě směřujeme k prvnímu mistrovskému utkání, chceme být ve formě.

Je možné, že budou ještě nějaké změny kádru během zimní přípravy?

Ano, počítám s tím. Jak už jsem říkal, několik hráčů máme rozjednáno, tak věřím, že to klapne. Měli by to být hráči do základní sestavy. Chceme totiž českolipský fotbal postupně posouvat a zkvalitňovat po všech stránkách.

Další program přípravných zápasů:

Arsenal - Sokolov (20. ledna, 13.00), Arsenal - Štětí (20. ledna, 15.00), Arsenal - SG Borea Dresden (27. ledna, 11.00), Arsenal - Bohemians B (3. února, 11.00), Admira Praha - Arsenal (11. února, 10.30), Arsenal - Motorlet Praha (17. února, 11.00), Arsenal - FK Varnsdorf (24. února, 11.00)