Proti papírovému favoritu nesehrála Česká Lípa vůbec špatný zápas, body si ale z Mostu neodvezla. Tamnímu Baníku podlehla 0:2 a stále čeká na první venkovní vítězství.

Česká Lípa (modrá) podlehla celku Baník Most Souš 0:2. | Foto: Jaroslav Marek

„Narazili jsme na soupeře, který hraje takový anglický styl devadesátých let. Vynechává mezihru, dává dlouhé balóny a rve se o ně. Začátek byl z naší strany slušný a pak jsme dvakrát inkasovali, škoda. My jsme chtěli hrát fotbal, soupeř chtěl vyhrát," zajímavě ohodnotil utkání Pavel Hradiský, kouč českolipského Arsenalu.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Prvních deset minut to byla Lípa, kdo udával tempo hry. Jenomže pak přišel gól domácích. Z trestného kopu nacentroval Vobecký míč do vápna, kde našel nohu Cibulky a Most šel do vedení - 1:0. O sedm minut později z pravé strany poslal Štefko další centr do vápna, kde hlavou míč přizvedl Novotný za Králova záda - 2:0. Pak měl šanci snížit skóre Filip, kdy po centru Bulejka z trestného kopu trefil hlavou ruku gólmana Lichtenberga. V závěru poločasu ještě vyzkoušel jeho pozornost Bulejko přízemní střelou, která neměla razanci.

Ve druhém poločase Lípa se snažila něco udělat s průběhem hry, ale její akce většinou končily před vápnem domácích. Byli to naopak domácí, kteří měli šance definitivně rozhodnout. Nejprve Štefko nastřelil břevno a potom po akci Knukowského a Kubeše musel českolipský gólman Král reflexivně vyrazit střelu posledně jmenovaného.

„Já si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Vytvořili jsme si dostatek šancí a dvě proměnili. Myslím si, že tabulkové postavení České Lípy úplně neodpovídá realitě. Bylo to nejlepší mužstvo, které jsme zde potkali. Vítězství si nesmírně vážím, protože nás to posunulo do špičky tabulky," přiznal Miloš Sazima, kouč FK Baník Most Souš.

FK Baník Most Souš - Arsenal Česká Lípa 2:0 (2:0)

Branky: 10. Cibulka, 17. Novotný. R: Melichar. ŽK: 3:4, 350 diváků.

Česká Lípa: Král – Hajdo, Filip, Penc, Bulejko – Brejcha (81. Nemšovský), Vít (75. Valta) – Baláž, Kazda, Ješeta (63. Černý) - Šimon.

V dalším kole se představí Česká Lípa doma. V sobotu 14. října hostí od 16 hodin Jablonec nad Nisou B.

MIROSLAV DALÍK