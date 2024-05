Fotbalisté České Lípy natáhli sérii výher na tři zápasy. Třetiligový nováček doma získal skalp Baníku Most Souš, kterého doma porazil 2:1.

Českolipští fotbalisté slaví vítězství proti mosteckému Baníku. | Video: FK Arsenal Česká Lípa

„Dnes jsme viděli nadprůměrný zápas třetí ligy. Hrálo se nahoru dolu. My jsme samozřejmě šťastní, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Myslím si, že jsme vyhráli i na šance. Velmi kvalitního soupeře jsme dokázali porazit," pochvaloval si Pavel Hradiský, trenér Arsenalu.

Utkání začalo ve svižném tempu, Lípa měla více ze hry a dostávala se do šancí, jenže chyběl klid při zakončení. Ve 20. minutě se do šance dostal Baláž, mostecký gólman byl na místě. O sedm minut později Omon zatáhl míč k vápnu, pak přihrál zcela volnému Kazdovi, jenže ten z vyložené šance přestřelil branku. V té době Lípa hrála svoji hru a soupeře do ničeho nepustila. Ve 40. minutě Pajkrt přistrčil míč Kazdovi, ten Balážovi, který přihrával do vápna, kde Hajdo jemnou tečí přistrčil míč k Vítovi, který překonal mosteckého gólmana Lichtenberga - 1:0.

Do druhého poločasu hosté trochu srovnali hru a podařilo se jim vyrovnat. Na půlce ztratil Omon míč, čehož využil Cibulka k centru do vápna, kde Dvořák nechtěně míč tečnul k Novotnému a bylo srovnáno - 1:1. Jenže radost hostí dlouho netrvala. V 61. minutě rozehrál Šimon trestný kop do vápna, kde Knejzlík míč odhlavičkoval k protější tyči, kde byl Dvořák, který vystřelil Arsenalu výhru 2:1.

„Diváci viděli zajímavé utkání, nebál bych se říci, že to bylo nahoru dolu. Domácí byli hladovější, proto nám vstřelili dva góly a vyhráli," podotkl Miloš Sazima, trenér Mostu.

FK Arsenal Česká Lípa - FK Baník Most Souš 2:1 (1:0)

Branky: 40. Vít, 61. Dvořák - 58. Novotný. R. Baum. ŽK: 5:5, 410 diváků.

Arsenal: Novák – Dvořák, Filip, Knejzlík (61. Ješeta)– Baláž, Hajdo , Vít, Pajkrt – Kazda (90. Valenta) – Šimon, Omon (78. Halbich)

MIROSLAV DALÍK