Davide, Hradec B jste porazili v divokém utkání 6:3. Jak celý zápas zpětně hodnotíte?

Ukázali jsme velkou sílu, když jsme otočili zápas z 0:2 na 6:3. Pro nás to byl důležité utkání, chtěli jsme Hradec a ostatní týmy nechat v tabulce pod sebou. Doufám, že zvládneme bodovat v posledních dvou zápasech a zůstaneme přes zimní pauzu ve středu tabulky.

Vy jste naskočil do druhého poločasu a dal hattrick. Jak vaše branky padly?

První gól byl nádherný, musím se pochválit (smích). Bylo to z voleje pod břevno. Pak jsem dvakrát utekl za obranu a naštěstí to tam padlo. Po těch zraněních už jsem potřeboval vzpruhu v podobě nějakých gólů.

Budete něco dávat do klubové kasy?

Určitě tam něco bude, za tohle člověk zaplatí rád (smích).

Už jste naznačil, že vás letos provázejí zranění. Naposledy to přišlo v utkání proti Živanicím. Co se stalo?

Zatím se to jeví dobře. Bohužel jsem do toho po operaci třísla naskočil moc rychle, takže to nevydržel zadní stehenní sval. Doufám, že jsem si to na podzim už vybral a na jaře odehraji daleko více zápasů.

Pro vás to byly první góly v sezoně. Je to pro vás asi hodně smolný podzim, viďte?

Ta operace třísla se táhla snad tři měsíce. Poprvé jsem naskočil někdy v sedmém kole. Bohužel po pár minutách přišel ten problém se svalem. Takže jsem si musel dát opět pauzu. Proto jsem moc rád, že mi to tam proti Hradci konečně spadlo. Na to, v jakém jsem stavu, si těch branek vážím. Musím přiznat, že se cítím připravený tak na dvacet procent. Už vyhlížím konec podzimu, musím se dát kondičně do pořádku. A taky shodit pár kil (smích).

Po 13. kole je Arsenal na desátém místě. To není špatné, viďte?

Určitě! Myslím si, že v klubu panuje spokojenost. Máme dobře našlápnuto, abychom se vyhnuli bojům o záchranu.

Body sbíráte hlavně doma. Pokud se nemýlím, tak venku jste zatím uhráli jediný bod. Čím to?

No, to vůbec nevím. Doma nás ale vždy žene skvělá fanouškovská podpora a hlavně kotel CL Pivosi. Dokážou vytvořit opravdu úžasnou atmosféru. Co by za to daly některé kluby ve druhé a první lize.

FOTO: Arsenal přestřílel hradeckou rezervu. Velebí dva střelce hattricků

Kolik času vám po postupu do třetí ligy fotbal zabere?

No, hlavně po tom zranění je to dost náročné. Zároveň je i těžké skloubit práci, osobní život a fotbal, který máte pětkrát týdně.

Od nové sezony vás vede trenér Pavel Hradiský. Jak se vám pod ním trénuje?

S tréňou se znám už od dorostu ve Varnsdorfu, takže jsem věděl, co nás čeká. Zatím jsem toho pod ním moc neodehrál, snad budeme v budoucnu oba spokojení.

V neděli hrajete v Liberci proti rezervě Slovanu. Je to derby. Co od zápasu čekáte?

Jak říkáte, je to derby. Doufám, že konečně venku vyhrajeme. Určitě nás opět přijede podpořit hodně fanoušků. Doufám, že jim výhrou zpříjemníme cestu domů. Snad zlomíme to venkovní prokletí.

Jak vnímáte rezervy prvoligových týmů, které si často pomáhají „áčkovými“ hráči?

Já to vnímám pozitivně. Člověk se na nějaké ligové béčko hecne určitě víc. Co si budeme povídat, daleko více lidí přijde na béčko Hradec, než na nějaký Újezd.