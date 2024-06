Zdroj: FC Zlín

„Měl bych mít na starosti vzdělávání. Od těch nejmenších dětí v klubu až po třetiligový tým mužů,“ prozradil.

Bývalý trenér Slavie, Liberce, Zlína nebo řeckého Panionisu si chce vzít inspiraci tam, kde mládež sklízela hromadu úspěchu. „Vzorem by měla být Příbram, kde jsem byl jakýmsi zakladatelem tamní mládeže. Příbram s Českou Lípou jsou srovnatelná města. Těším se na to, co mě čeká a jak to půjde,“ poznamenal.

Csaplár bydlí v Liberci, do Lípy to tak nemá daleko. Přesto má před sebou hodně práce, musí celý klub poznat. Do hloubky. „Teprve jsem začal, čeká mě hodně práce s poznáním klubu. Je potřeba zjistit, jaké je zázemí, prostředky, co je potřeba zařídit. Budeme řešit hráčský kádr, důležitý určitě bude poměr cena versus výkon,“ připomněl.

Jak už bylo řečeno, důležitá bude pro Csaplára, který dovedl reprezentaci U 17 na mistrovství světa, českolipská fotbalová mládež.

„V Příbrami byly patnáct let zajímavé mládežnické produkty. Je tady určitý vzor a uvidí se, zda se nám ho podaří rozvinout. Pokud by se to podařilo jako v Příbrami před 25 lety, bylo by to fajn,“ má jasno.

Rodáka z Ostrova potvrdil, že v jeho rozhodování nehrál roli fakt, zda Česká Lípa zachrání třetí ligu. „Nemělo to vliv. Ten projekt mi přišel natolik zajímavý, srozumitelný, realistický a proveditelný, že jsem neřešil, zda se sestoupí. Samozřejmě fakt, že se tady bude hrát třetí liga, je pro celou práci příjemnější,“ pokýval hlavou.

Fotbalová veřejnost naposledy registrovala Csaplára v roce 2019 na lavičce prvoligového Zlína. Pak přišla dlouhá pauza. „Tu pauzu jsem měl a vlastně neměl. Po mém konci ve Zlíně přišlo období covidu, to jsme měli pauzu všichni. Pak jsem týden co týden psal glosáře. Všechno jsem tak musel studovat a sledovat. Rok a půl se podílím na renesanci mládeže Spartaku Příbram, kde jsem v roce 1973 začínal. Ten úpadek příbramského fotbalu je totiž evidentní,“ konstatoval.

Vzápětí přiznal, že si našel čas na věci, které se fotbalu netýkají. Rodina, těžce postižený synek, kterého v rozhovoru nazýval „kloučkem“ a nebo jeho láska k lesům a dřevorubectví.

„Od trénování jsem si odpočinul a měl čas na jiné věci, které jsou pro mě důležité,“ hlesl.

Csaplár uklidňuje všechny fanoušky České Lípy ke klidu. Rozhodně se nechystá velká bouře a příval nových hráčů. „Není to o tom, že s Csaplárem přijde řada nových hráčů. To nikdo nebylo a nebude. Chce to klid, prostě don' t panic. Bude to postupný proces, tady se mi strašně líbí a hodí slovo harmonie,“ usmál se.

„Nemá smysl se tady věnovat žákům, dorostu a béčku a přitom nikoho nevychovat pro A tým. Chceme vychovávat ještě o trochu lepší fotbalisty. Čím dřív se to povede, tím lépe. Na druhou stranu potřebujeme pomoct i zvenčí. Musíme najít určitý mix. Ale není potřeba panikařit. Je potřeba zjistit, co máme a co tady doopravdy je. Hromadu věcí můžeme vylepšit změnou tréninků. Jednoznačně se musíme vyhnout zaplevení. Prostě tady nesmíme mít zbytečně moc hráčů,“ dodal Josef Csaplár.