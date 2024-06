To, o čem se spekulovalo, se stalo faktem. Josef Csaplár (61 let) se stal novým sportovním ředitelem třetiligového fotbalového klubu Arsenal Česká Lípa. Detaily smlouvy obě strany budou ještě ladit. Deníku to potvrdil Petr Šimoník, předseda klubu.

Josef Csaplár v době, kdy trénoval Zlín. Stane se novou posilou pro fotbalový klub v České Lípě? | Foto: Jan Zahnaš, Jiří Kopáč

„Je to tak, teď to mohu potvrdit,“ řekl Deníku Petr Šimoník, předseda českolipského Arsenalu. „My jsme chtěli posílit realizační tým, proto jsme přivedli pana Csaplára. Jeho úkolem by mělo být vyhledávání kvalitních hráčů. Chceme ve třetí lize výhledově růst. Věříme, že nám pomůže jeho metodika, chceme do přenést do veškeré přípravy a samotných zápasů. To by měl být jeho hlavní přínos. Věřím, že spolupráce to bude plodná a bude přínosem pro obě strany,“ zdůraznil.

Rodák z Ostrova má za sebou několik trenérských štací. Působil v pražské Slavii, Příbrami nebo Liberci. Dostal se i do zahraničí, kde vedl řecký Panionios, polský klub Wisla Plock a dva roky působil v týmu Ittihad Kalba (SAE). V roce 2019 trénoval fotbalisty Zlína.

„Můžu prohlásit, že jsme se s klubem domluvili a budu v České Lípě na pozici sportovního ředitele,“ sdělil Deníku Josef Csaplár.

Ten se proslavil takzvanou „Csaplárovou pastí.“ Jde o pojem označující situaci ve fotbale, kdy po poločase jedno mužstvo vede 2:0, kvůli čemuž nabude dojmu, že má zápas pod kontrolou. Ztratí koncentraci a umožní soupeři zápas vyrovnat nebo otočit.

A přesně tohle se stalo Arsenalu v posledním kole na půdě Chlumce nad Cidlinou. Česká Lípa držela v poločase dvoubrankový náskok. Nakonec ale prohrála 2:3. Hříčka osudu?

„Tenhle zápas rozhodně neměl vliv na to, že chceme přivést pana Csaplára,“ usmál se Šimoník. „Naším cílem bylo, přivést někoho tak zkušeného. Jsem rád, že se to podařilo dotáhnout. Vím, že to kolovalo na internetu, ale nebylo to prostě dotažené. Smlouva by měla vejít v platnost 1. července. Já bych si přál delší spolupráci, ale délku smlouvy ještě budeme řešit,“ dodal Petr Šimoník.