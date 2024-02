Jak jste zatím spokojený s přípravou a přístupem jednotlivých hráčů?

Zimní příprava probíhá podle plánu. Pondělky trávíme ve Sportareálu, kde využíváme posilovnu a následně bazén s vířivkou, párou a dalšími vodními atrakcemi. Po zbytek týdne už jsme na naší umělce, kde absolvujeme herně-kondiční, herní a technicko-taktické tréninky. S přístupem všech hráčů jsem spokojený, všichni kluci makají naplno, tréninky mají vysokou úroveň, konkurence je zkrátka nejlepší motivace.

Tým nedávno posílil Karel Knejzlík z Přepeř. Dočkáme se dalších nových tváří?

Snad neprozradím nic tajného, ale už dolaďujeme poslední detaily příchodu dalších hráčů. Jsou to brankář Radek Novák z Přepeř, který prošel mládeží Sparty, Meteoru a Liberce. Stoper Miroslav Dvořák z Motorletu už u nás působil a vrací se tak do známého prostředí. Krajní obránce Matyáš Stružinský z Ústí nad Labem hrál třeba za Brozany nebo Most. Dále testujeme ofenzivního Ondřeje Valentu z rezervy Liberce. A v hledáčku jsou ještě další zajímaví hráči.

Zdroj: Deník/František Bílek

Co vám zatím ukázaly přátelské zápasy?

V lednu jsme měli nachystány přípravné zápasy s divizními týmy, které jsme všechny zvládli. A to včetně dvojzápasu se Sokolovem a Štětím, kde jsme náš kádr, doplněný o několik dorostenců, rozdělili na půl. Ukázalo se, že i v tomto rozmělněném složení jsme schopni podávat slušné výkony. Poté nás dost zamrzelo, že kvůli poruše busu nedorazila Borea Dresden, účastník Landesligy. Byli jsme v očekávání, jak si poradíme s přeci jen trochu odlišným německým stylem hry. Poslední zápas jsme odehráli proti třetiligovému béčku Bohemians, což už byl těžší soupeř. Myslím, že z konečné remízy jsme byli smutní více my. Ukazuje se, že kádr se nám rozšířil nejen kvantitou, ale hlavně kvalitou. Je to díky příchodu zkušených posil, ale i tím, že stávající hráči již nabrali zkušenosti z půlročního působení ve třetí lize.

Na čem je potřeba ještě zapracovat, kde vás tlačí bota?

Asi jako většina trenérů odpovím, že na proměňování šancí. Jsem přesvědčený, že naším způsobem hry se do nich dostávat budeme, ale výsledek napíší až vstřelené góly. Chtěl bych také zapracovat na psychické stabilitě hráčů, ta totiž bývá důležitým faktorem hlavně ve vyhrocených zápasech. Chceme být silní i po této stránce.

Start jarní část se blíží, máte už v hlavě alespoň hrubé obrysy základní sestavy?

Doposud dostávali všichni hráči přibližně stejný prostor, zbývají nám tři přípravné zápasy, ještě budeme samozřejmě zkoušet, ale už to pomalu budeme zužovat. Hrubé obrysy už mám, ale ještě je relativně dost času, může přijít zranění, pokles formy. V každém případě je nyní boj o základ daleko větší a bude to těsnější, než třeba v létě. Ale to budou pro mě určitě příjemnější starosti.

PODÍVEJTE SE: Arsenal plichtil s rezervou Klokanů. Prosadila se posila

Je něco, co vám třeba v přípravě chybí? Třeba možnost malého soustředění?

Myslím, že na třetí ligu máme slušné podmínky. A pokud už se vyskytne nějaký zádrhel, snažíme se ho vyřešit nebo si pomoci jinak. Soustředění by bylo fajn, ale záleží, co kdo od něj očekává. Já preferuji přípravu na hřišti, takže vyloženě kondiční soustředění s běháním po lese nevyžaduji. Herní soustředění někde v teple by se mi líbilo, zde je ale problém, že po týdnu na přírodní trávě bychom se zase vrátili domů na umělku, což nepovažuji za vhodné. Takže bychom mohli někam vyrazit snad jen kvůli teambuildingu.

Jsou všichni zdravotně v pořádku?

Žádné vážné zdravotní problémy neevidujeme, jsou to jen různé malé svalové problémy, nakopnutí nebo klasické nachlazení. Všichni si přejeme, aby nás zdravotní stránka brzdila co nejméně.