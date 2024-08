Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

„Když budu konkrétní, tak cílem by měl být letos střed tabulky, takové páté až sedmé místo by bylo ideální,“ zdůraznil Pavel Hradiský, trenér Arsenalu.

Pane trenére, jak hodnotíte letní přípravu?

Já jsem spokojen. Trénovali jsme převážně v domácích podmínkách pětkrát týdně odpoledne. Navíc probíhaly ještě třikrát až čtyřikrát týdně dopolední individuální tréninky. Těch se samozřejmě účastnili jen hráči, kteří měli prázdniny, dovolenou nebo jim to umožnilo jejich pracovní vytížení. Odehráli jsme i pět přípravných utkáních, ve kterých se protočili všichni hráči našeho kádru.

Můžete ještě shrnout změny v hráčském kádru?

Po jarní sezóně u nás skončili hostující hráči Omon (Varnsdorf), Halbich (Lindava) a Stružinský (Ústí n.L.). Dále odešel Valenta do Velkých Hamrů, Krčmář posílil Dobrovice a Hanl přešel do B mužstva. Naopak jsme v týmu přivítali nové tváře, kterými jsou Kopřiva (Táborsko), Šolc (Liberec) a Tsopa (Kolín). Nyní ještě řešíme příchod Kozáka z Ukrajiny. Do přípravy naskočili také Kříž (návrat z Turnova) a naši bývalí dorostenci Krejčík s Wendlerem, po dlouhodobém zranění se naplno zapojil i Henzl.

Je už na trénincích a zápasech vidět nějaká stopa sportovního ředitele Josefa Csaplára?

Myslím že ano. Pepa jako sportovní ředitel nastavil jednotnou klubovou koncepci. V trénincích pilujeme jednotlivé detaily principů naší hry a ty se nám už objevují i v zápasech. Samozřejmě jde něco lépe něco hůře, ale vnímám, že se neustále posouváme.

Jsou všichni hráči v pořádku? Není někdo dlouhodobě zraněný?

Bohužel se nám již na druhém tréninku zranil Kříž, který je dosud mimo. U ostatních hráčů jsme registrovali jen drobné bolístky. Dlouhodobě zranění jsou Knejzlík a Brejcha, oba již rehabilitují po operacích kolen, pro podzimní část s nimi však počítat nemůžeme.

Máte už jasno o základní sestavě na první zápas?

Sestava už se rýsuje, ale jsou tam ještě nějaké otazníky. V každém případě chceme mít i silnou lavičku, střídající hráči kolikrát ty zápasy v závěru rozhodují.

Třetí liga má lichý počet účastníků. Jak se na tuhle novinku díváte?

Vím, že losování soutěže a řešení počtu účastníků bylo trochu hektické, ale už je to tak dané a já to neovlivním. Žádný velký problém v tom nevidím. Lepší by samozřejmě bylo hrát v sudém počtu, ale třeba se nám ten jeden volný termín nakonec bude hodit.

Jaké ambice budete mít v nové sezoně?

Minulý ročník jsme jako měli cíl záchranu, to jsme splnili. Už loni jsme si řekli, že se chceme neustále posouvat. Herně i bodově jsme se na jaře oproti podzimní části zlepšili, věřím tedy, že v tomto trendu budeme pokračovat. Chceme nadále rozvíjet jednotlivé hráče tak, aby se dotkli svého maxima a věříme, že se tím zlepší i tým. Cílem by měl být letos střed tabulky, takové páté až sedmé místo by bylo ideální.