Je to návrat zpátky domů. Fotbalisty České Lípy povede ve třetí lize trenér Pavel Hradiský, který je odchovanec tehdejší Vagónky a v českolipském dresu si zachytal i druhou ligu. Trenérsky působil ve Varnsdorfu, byl také šéftrenérem mládeže FK Ústí nad Labem.

Pavel Hradiský, nový trenér Arsenalu Česká Lípa. | Foto: soukromý archiv

Hradiský moc dobře ví, co ho čeká. „Vím, do čeho jdu. Jsme nováčkem třetí ligy, nebude to vůbec jednoduché,“ přiznal v rozhovoru pro Deník.

Pavle, jak se váš přesun na pozici trenéra Arsenalu vůbec upekl?

Nějak jsme se potkali s vedením klubu, které mi dalo tuhle nabídku. Zvažoval jsem to, měl jsem i jiné nabídky. Ale nakonec jedu domů, na starou a dobrou adresu.

FOTO, VIDEO: Šampaňské, doutníky, pyro. Fotbalisté České Lípy rozjeli oslavy

Máte před sebou velkou výzvu, jelikož vstupujete s týmem v roli nováčka do třetí ligy…

Vím, co čeho jdu. Jsme nováčkem třetí ligy, nebude to vůbec jednoduché. Navíc nemáme dobré vylosování. Z prvních čtyř zápasů hrajeme hned třikrát venku. Třetí liga ale do Lípy určitě patří. Věřím, že bude na naše zápasy chodit hodně lidí a doufám, že nám vytvoří opravdu to domácí prostředí.

Jak bude vypadat váš realizační tým?

Tady se nic nemění. Asistentem bude Jirka Štajner, pak je tady trenér brankářů Tonda Kadlec a manažer týmu Martin Šimon.

Určitě už máte plán letní přípravy, viďte?

Začneme v pátek 7. července. Budeme trénovat čtyřikrát týdně. Kdo přijde na trénink dříve, bude mít individuální přípravu. Pro mě je důležité, aby kluci pořádně makali a ke všemu poctivě přistoupili. Zlepšení určitě přijde. Proti nám budou hrát ligové rezervy, tam už jsou profíci. Pak jsou tam zkušené týmy, jako Brozany, Velvary nebo Zápy.

Jistým příkladem pro vás může být Most, který postoupil před rokem a na podzim se v roli třetiligového nováčka hodně trápil…

Určitě, je to pro nováčky složité. Byl bych rád, kdyby tady kostra týmu zůstala. Kluci si tu soutěž vykopali, takže si zaslouží dostat šanci. Myslím si, že třetí liga pro některé hráče prostě není tahákem. Věřím, že se nám ale povede někoho sehnat. Na jaře jsem viděl Arsenal hned dvakrát. Je tady zkušený tým a hráči, kteří prošli druhou ligou. Ale také tady jsou mladí kluci. Takže by to mělo být dobře poskládané. Cílem je určitě záchrana. Pak je potřeba to zkonsolidovat a prostě se aklimatizovat na třetí ligu.

Ohrozí Arsenal nepostup do ČFL? Za sponzory mluvit nemohu, říká předseda

Jaké změny tedy hlásí hráčský kádr?

Posily jsou v jednání. Z kádru nikdo neodešel, někdo řeší třeba rodinné důvody. Ale jinak to vypadá, že kádr zůstane pohromadě, což je jedině dobře.

Kdy naposledy jste trénoval tým dospělých?

V roce 2010 jsem přišel do Varnsdorfu, kde jsem tři roky dělal asistenta. Pak jsem přešel k mládeži. Takže to bude zhruba deset let.

Těšíte se na trenérskou změnu?

Těším, uvidíme, jak to bude vypadat. Jsou tady mladí kluci, takže to pro mě takový rozdíl není. Rozdíl je ale v dospělém fotbale, je to prostě jiný sport, než v mládeži. U mladých se často na výsledky vlastně nehraje, jde hlavně o rozvoj jednotlivých hráčů. V dospělém se už hraje o hodně, je tam větší adrenalin.

Jakým fotbalem byste se chtěl s Českou Lípou prezentovat?

(úsměv). No, jak se to tak říká? Chceme hrát aktivní a útočný fotbal, dávat góly a bavit diváky. Vše ale bude vycházet ze síly soupeře. Pokud půjde do tuhého, tak je potřeba prostě na fotbal rezignovat a podřídit vše bodům. Může se stát, že bude hrát dobré a kvalitní zápasy, lidí vás pochválí, ale třeba třikrát prohrajete. Já ale věřím, že tohle se nám nestane.

Přípravné zápasy České Lípy: Arsenal Česká Lípa - Velvary (hř. Sosnová, 15. července - 11.00), Turnov - Česká Lípa (19. července - 18.00), Česká Lípa - Liberec B (hř. Sosnová, 22. července - 11.00), MOL Cup (29. července - termín a soupeř neznámý)