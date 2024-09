Přiznává, že před posledním zápase v Chlumci nad Cidlinou, kde Arsenal po špatném výkonu prohrál 1:4, bodové ultimátum nedostal. „Trenér je vlastně pořád pod tlakem a je po každém nezdaru konfrontován s nějakou představou vedení, majitelů, sponzorů. Ale že bych měl nějaká bodová či jiná ultimáta, to ne,“ pokýval hlavou.

Předseda klubu Pavel Šimoník si myslí, že hráčům na hřišti chyběla bojovnost. „Nemyslím si. Teď to vypadá, že nám chybělo získat více bodů, vstřelit více branek a méně jich dostat,“ pokrčil Hradiský rameny. V létě s příchodem nového sportovního ředitele Josefa Csaplára nám byl zadán jasný směr, jakým by se měla naše hra ubírat. Snažil jsem se zadání plnit. Měli jsme hrát aktivně, konstruktivně, být dominantní a jít do každého zápasu s cílem ho vyhrát. Takže nám spíše chyběla ještě větší fotbalovost a lepší chování v obou vápnech,“ zamyslel.

V minulém ročníku zachránil pro Českou Lípu třetí nejvyšší soutěž, osud v novém ročníku už neovlivní.

„Loni jsem přišel k týmu po jeho postupu z divize. Cílem byla záchrana ve třetí lize. Na podzim jsme dávali mužstvo postupně dohromady a myslím, že na jaře už se na naši hru dalo koukat. Uznávám, že výkony byly mnohdy asi lepší než bodový zisk. Ale jsem rád, že jsme první rok zvládli. Na fotbal opět začali chodit fanoušci, kteří nám vytvářeli to pravé domácí prostředí a podporovali nás, i když se třeba nedařilo. Nový ročník jsme rozjeli s novou vizí a koncepcí, věděli jsme, že to bude běh na dlouhou trať. Nyní už tedy v áčku bohužel bez mé osoby. V každém případě to pro mě byl obohacující více než rok a budu na něj v dobrém vzpomínat,“ dodal Pavel Hradiský.