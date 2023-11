V pátečním podvečeru za zimního počasí si přátelský zápas střihly dva týmy z třetí ligy. Českolipský Arsenal v něm doma nestačil na Slovan Liberec B, kterému nakonec podlehl 1:3.

Přátelsky: Arsenal Česká Lípa - Slovan Liberec B 1:3 (1:1). | Foto: Jaroslav Marek

„Já si myslím, že první půl hodinu byl Slovan lepší. My jsme se do zápasu nedostali v soubojích. Hosté hráli na naší půlce, ale do velkých šancí se nedostali. Pak se to srovnalo. Ve druhém poločase jsme to prostřídali. Hosté byli lepší na balónu. Ke konci nám po našich chybách dali dva góly," okomentoval utkání Jiří Štajner, asistent českolipského trenéra Pavla Hradiského.

Úvod utkání patřil hostům, kdy Lípu přehrávali, ale do žádné větší šance se nedostali. V cestě jim stál i českolipský gólman Kadlec. Do vedení se dostali po pokutovém kopu Koka za ruku Šimona ve vápně - 0:1. V půlce poločasu za hustého sněžení se Lípa dostala do hry a vytvořila si několik šancí. Ve čtyřicáté minutě nabídl rozhodčí Švec pokutový kop pro domácí, též za ruku, jenže Vít ji neproměnil. Vyrovnání se českolipští fotbalisté dočkali ve 42.minutě, kdy Kazda poslal přízemní střelu k protější tyči - 1:1.

Do druhého poločasu Arsenal prostřídal svou sestavu. Za nepříznivého počasí se ale domácím nepodařilo hru zlepšit. Hosté byli více na balónu a hrozili. V konci zápasu se jim podařilo vstřelit dva góly. Nejprve se trefil Strnad, když prostřelil mladičkého gólmana Marka Bendu - 1:2. Třetí gól zařídil v 85. minutě Plot, který využil chybnou přihrávku zadních řad domácích - 1:3.

„Nám se dařilo na začátku, potom s chumelenicí náš výkon odešel a pak ke konci se to zlepšilo. Mám radost z některých individuálních výkonů. Musím pochválit gólmana Musila, který chytil penaltu a ještě další nebezpečné střely. Na druhou stranu, mě některé výkony hráčů zklamaly. Jsem rád, že jsme hráli a že jsme hráli z chutí. Těší i vítězství," pravil Jakub Harant, trenér FC Slovan Liberec B.

FK Arsenal Česká Lípa - FC Slovan Liberec B 1:3 (1:1)

Branky: 42. Kazda – 23. Kok (PK), 73. Strnad, 85. Plot. Rozhodčí Švec, 53 diváků.

Česká Lípa: Kadlec – Baláž, Nemšovský, Hajdo, Bulejko – Vít, Pajkrt – Hrádek, Kazda, Valenta - Šimon. Do druhého poločasu nastoupili – gólman Benda a do pole Wendler, Krejčík, Ješeta, Valta, Brejcha, Kříž, Kaňkovský, Žižka, Duda.

Liberec: Musil - Kytka (Winkler), Kulha, Govaers (Ogboi), Machotka (Juzvak) - Papoušek, Lexa (Plot), Lupoměský (kocka) - Meskhi, Kok (Málek), Strnad.

MIROSLAV DALÍK