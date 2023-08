„Myslím si, že vstup do zápasu jsme měli docela slušný, měli jsme tam dvě šance. Postupem času se projevila fotbalovost Velvar, což je jejich velká síla. Domácí hráli dobře kombinačně. Ke konci poločasu jsme dostali zbytečný gól z dálky v době, kdy jsme byli pod hodně velkým talkem. Ve druhé půli jsme s tím chtěli něco udělat, ale vpředu jsme nic nevymysleli. Podržel nás gólman před vyšší prohrou," uznal Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

V úvodu utkání se dostal do šance českolipský Šimon, branku ale netrefil. Pak na hřišti kralovaly Velvary. Ve 20. minutě zachraňoval bezbrankový stav Filip, když vykopl z malého vápna střelu Šlegla. Jenže v 26. minutě nikdo z českolipského týmu nezabránil Šleglovi, aby dostal Velvary do vedení - 1:0. O dvanáct minut později na brankové čáře čaroval českolipský gólman Král, když vytlačil střelu Havránka na roh. V závěru první půle domácí zvýšili skóre dalekonosnou střelou Žežulky, kterou lehce tečoval Brejcha - 2:0.

Druhý poločas se odehrával v podobném duchu. Domácí byli fotbalovější a vytvářeli si šance. Jednu proměnili, když Vopata zahrál rohový kop, míč si našel Žežulka a bylo to 3:0. V 76. minutě hlavní arbitr Melničuk nařídil proti hostům pokutový kop za faul Filipa. K míči se postavil dvougólový střelec Žežulka, jenže tentokrát na českolipském gólmanu nevyzrál, Král jeho střelu vyrazil. V závěru utkání Lípa poslal do hry čerstvé síly, trochu to rozběhala, ale kýženého gólu se nedočkala.

„My jsme spokojeni, vyhráli jsme 3:0 a měli zápas od začátku pod kontrolou. Vytvořili jsme si řadu šancí, takže to muselo logicky vyústit v góly. Paradoxně jsme je dali ze standardek, kde nejsme úplně silní," hodnotil vše Zdeněk Hašek, kouč Velvar.

V dalším kole hraje Arsenal doma, v pátek 1. září hostí od 18 hodin Přepeře.

Slovan Velvary - Arsenal Česká Lípa 3:0 (2:0)

Branky: Žežulka 2, Šlegl. R: Melničuk, 200 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž, Filip, Hajdo, Beránek – Brejcha, Vít (58. Ješeta) – Šimon (69. Kříž), Pajkrt (84. Wendler) – Kazda (58. Valta), Havel (69. Bulejko)

MIROSLAV DALÍK