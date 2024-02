Fotbalisté třetiligové České Lípy zapsali v rámci zimní přípravy další vítězství. Arsenal porazil pražskou Admiru, dalšího účastníka České fotbalové ligy, na její umělé trávě 3:2.

Fotbalisté České Lípy vyhráli v Praze nad Admirou 3:2. | Foto: Jaroslav Marek

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Hrálo se na rozměrově menší umělce, takže to bylo hodně soubojové. Soupeř má samozřejmě svoji kvalitu, hraje stejnou ligu a je na sedmém místě. My jsme dali tři krásné góly a jsem rád, že jsme to dotáhli do konce. O poločase jsme prostřídali celou dvacítku hráčů, kvalita se nijak nezhoršila. Samozřejmě, ještě musíme zapracovat na nějakých situacích. Jsem spokojený s předvedeným výkonem," zhodnotil zápas dobře naladěný Pavel Hradiský, trenér českolipského Arsenalu.

V prvním poločase byla Lípa více na míči, soupeře skoro k ničemu nepustila. Byla důslednější, kombinačně i rychlostně soupeře přehrávala. První gól padl ve 29. minutě, kdy si Valta šibalsky všiml vyběhnuvšího domácího gólmana a z třiceti metrů poslal míč za jeho záda - 0:1. V 41. minutě si českolipská obrana nepohlídala pravou stranu, kde byl zcela volný Jandovský, který toho využil ke srovnání - 1:1. O dvě minuty později zahrál domácí hráč ve vlastním vápně rukou a kopal se pokutový kop, který proměnil Šimon - 1:2. V poslední minutě první půle měla Lípa štěstí, kdy po rohovém kopu gólman Král míč podběhl a vše zachránil Dvořák odkopem z brankové čáry.

Do druhého poločasu poslal českolipský trenér na hřiště zbývající hráče, hra se trochu vyrovnala a hned v první minutě druhé půle zahrozil Kolář, když trefil tyč českolipské branky. V 50. minutě byla českolipská obrana opět nedůrazná, čehož využil Burýsek. Střelou z úhlu překonal Nováka v brance hostí - 2:2. Účet utkání uzavřel svojí důrazností Šimon, kdy po výkopu brankáře Nováka vyhrál souboj s domácím obráncem a pak přehodil domácího gólmana - 2:3.

„Já jsem zklamaný z utkání, hlavně z prvního poločasu, protože jsme vůbec nehráli to, co jsme chtěli. Soupeř byl lepší v rychlosti, v důrazu, kombinaci. Dostali jsme dva hloupé góly. Chyběla nám naše gólmanská jednička, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Česká Lípa má kvalitu. Myslím si, že postavení v tabulce neodpovídá jejich kvalitám. Pro nás je dnešní zápas ponaučením z rychlosti, důrazu a kombinaci. Musíme ještě na tom zapracovat," zlobil se kouč Admiry František Peřina.

FK Admira Praha - Arsenal Česká Lípa 2:3 (1:2)

Branky: Jandovský, Burýsek - Šimon 2 (1 z PK), Valta. R: Švorc, 27 diváků.

Česká Lípa: Král (46. Novák) – Stružinský, Dvořák (46. Filip), Nemšovský (46. Hajdo), Knejzlík – Valta (46. Brejcha), Vít (46. Pajkrt) – Ješeta (46. Valenta), Vardanian (46. Kazda), Šimon – Halbich (46. Žižka)

MIROSLAV DALÍK