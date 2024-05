Fotbalisté České Lípy po čtyřech zápasech bez porážky padli. Hodně krutě. Doma totiž podlehli Mladé Boleslavi B 0:4.

Fotbalisté České Lípy doma propadli, s rezervou Mladé Boleslavi prohráli 0:4. | Foto: Jaroslav Marek

„Já si myslím, že se nám začátek povedl, měli jsme tam nějaké možnosti, které jsme neproměnili. Jenže potom jsme dostali dva polovlastní góly. Trochu nám trvalo, než jsme se dostali zpátky do zápasu. Ke konci první půle jsme tam měli nějaké šance, snad největší zahodil Vít. Bohužel soupeř začal bránit šestnáctku a podnikal brejky. Rozhodlo pak to, kdo dá další gól. To se bohužel povedlo dvakrát hostům. Krutá porážka, ale jedeme dál," řekl Pavel Hradiský, trenér českolipského Arsenalu.

Do utkání vstoupila Česká Lípa dobře, měla několik šancí. Snad největší zahodil Halbich, když střílel z hranice vápna těsně vedle. Jenže prvně se trefili hosté, kdy Vlčka neuhlídal Krejčík a ten poslal od brankové čáry centr na Tichého, který špičkou nohy poslal míč na branku. Gólman Novák stačil míč vyrazit do tyče, od které zapadl za brankovou čáru - 0:1.

O šest minut později so nešťastně si srazil míč do vlastní branky Baláž, kdy k němu po střele Vlčka vyrazil brankář Novák - 0:2. Lípa se ve zbytku poločasu snažila něco s výsledkem udělat, ale její akce končily na dobře postavené obraně hostů. Snad největší šanci ke skórování měl Vít, když z dálky vystrašil gólmana hostí, který jeho střelu vyboxoval nad branku. Pak ještě Halbich vybídl opět Víta k brejku, jenže tomu v cestě stál gólman hostí Kořán.

Ve druhém poločase chtěla Lípa opět něco udělat se skórem, ale její akce znovu končily na dobře zformované obraně hostí. Další branky se boleslavští dočkali v 81. minutě, kdy gólman Kořán poslal z výkopu do brejku Howarda, který potom našel před vápnem zcela volného Kodada, který vymetl růžek Novákovy branky - 0:3. V samém závěru utkání ještě hosté zvýšili náskok gólem Howarda, který zužitkoval centr od Vostřela k přízemní střele - 0:4.

„Utkání jsme zvládli. Přestáli jsem tlak soupeře v úvodu utkání a vydařily se nám rychlé protiútoky. Výsledek 0:4 neodpovídá dění na hřišti, Lípa tam měla několik dobrých šancí, ale neuspěla. Jsme rádi za tři body," přiznal Pavel Malura, trenér Mladé Boleslavi B.

Arsenal Česká Lípa - FK Mladá Boleslav B 0:4 (0:2)

Branky: 17. Tichý, 22. vlastní Baláž, 81. Kodad, 89. Howard. Rozhodčí Jansa, ŽK 3:2, počet diváků 375.

Sestava České Lípy: Novák – Krejčík (46. Valenta), Dvořák, Hajdo – Baláž (83. Žižka), Kazda (87. Ješeta), Vít, Pajkrt (83. Stružinský) – Halbich – Šimon (87. Valta), Omon.

Autor: Miroslav Dalík