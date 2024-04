Fotbalisté České Lípy slaví první venkovní vítězství v sezoně. V Živanicích podali dobrý výkon, vyhráli 2:0 a v boji o záchranu zapsali důležité body.

Českolipští fotbalisté (modré dresy) vyhráli na půdě Živanic 2:0. | Foto: Jaroslav Marek

„Do zápasu jsme vstoupili výborně, Omon trefil tyč a šance měli Baláž se Šimonem. Mohli jsme klidně vést o dvě branky. Po patnácti minutách se do zápasu dostali domácí, hlavně díky standardním situacím, kterých bylo až moc. Naštěstí jsme to všechno zvládli. Vstřelili jsme vedoucí gól. Ve druhém poločase jsme chtěli být více aktivní směrem dopředu. Měli jsme tam šance, jednu proměnil Dvořák. Na konci jsme utkání zvládli týmovým výkonem a zaslouženě jsme si odvezli tři body," pochvaloval si Pavel Hradiský, trenér Arsenalu Česká Lípa.

Českolipští vstoupili do utkání bez ostychu, hned v první minutě mohl Omon Simon otevřít skóre, jenže mu v tom zabránila tyč domácí branky. Následně míč doputoval k Pajkrtovi ten neprostřelil domácího gólmana. V následných minutách se do šance dostali Baláž a Šimon, bez úspěchu. Domácí se trochu vzpamatovali z českolipského nástupu a dostávali se do mnoha standardních situací, které s úspěchem hosté přežili, díky dobré práci obránců a gólmana Nováka. Lípa se nakonec v závěru poločasu dočkala vedoucího gólu. Kazda přistrčil míč Vítovi, ten poslal Omona do vápna, následoval centr na zcela volného Šimona, který se nemýlil - 0:1.

Ve druhém poločase se domácí snažili o vyrovnání, ale z mnoha šancí nedokázali skórovat. Stejně se vedlo i Dvořákovi, který si všiml, že domácí brankář je daleko z branky a tak jej chtěl z půlky hřiště překopnout. Naštěstí pro domácí trefil jen břevno. Stejně se vedlo i domácímu Kopeckému, když z hranice vápna orazítkoval horní část českolipské branky.

V 57.minutě šla Lípa do dvougólového vedení. Zasloužil se o to Kazda, který poslal přízemní střelu do vápna, obránce ji vyrazil k Pajkrtovi a ten u protější tyče našel Dvořáka, který se nemýlil - 0:2. Patnáct minut před koncem utkání se do šance dostali domácí, kdy Pilný prošel ze strany do vápna, následovala střela, gólman Novák ani nereagoval, ale zastoupil jej Knejzlík a míč uklidil na rohový kop. V nastaveném čase domácí brankář Bartaloš neudržel nervy na uzdě, když udeřil balónem v rukou Valentu a tak musel jít předčasně za nesportovní chování do sprch.

„Dnes zvítězili hosté, protože dali dvě branky. Lípa podala velmi kvalitní výkon. My jsme měli spoustu šancí, ale žádnou jsme nedotáhli do konce. V některých momentech se zlobím na rozhodčího, kdy se dle mého názoru měli proti Lípě písknout dva pokutové kopy. Přesto musím přiznat, že vyhrálo mužstvo, které hrálo lépe," zhodnotil vše Jaroslav Kratochvíl, trenér Živanic.

Sokol Živanice - Arsenal Česká Lípa 0:2 (0:1)

Branky: 41. Šimon, 57. Dvořák. Rozhodčí: Fišer. ŽK 2:4. ČK: Bartaloš (Ž), 103 diváků.

Česká Lípa: Novák – Dvořák, Filip, Knejzlík – Baláž, Hajdo (84. Žižka), Vít, Pajkrt – Kazda (84. Ješeta) – Šimon (79. Valenta), Omon (66. Halbich)