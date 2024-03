Druhý domácí zápas, druhý bod. Fotbalisté českolipského Arsenalu na vlastním hřišti remizovali s Kolínem 1:1. Svěřenci Pavla Hradiského si tak trochu mohou drbat hlavu. Šance na to, aby Kolín porazili, určitě byly.

Česká Lípa doma remizovala s Kolínem 1:1. | Foto: Jiří Dozorec

„Začátek zápasu patřil soupeři, který tam měl několik kombinačních akcí. Jednou nás podržel gólman. Kolem patnácté minuty jsme se dostali do hry. Měli jsme tam velikou šanci, kdy Míra Dvořák trefil břevno hlavou. Potom Kazda netrefil prázdnou branku. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, velká gólová šance, kdy se před brankou hostí objevil Šimon, nedal. Po naší hrubce skóroval soupeř z brejku. My jsme se snažili, další šance tam byly, bohužel víc jak jeden gól jsme nedali, proto musíme brát jenom bod," hodnotil utkání Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

První čtvrthodinka patřila Kolínu, který si vytvořil si jednu gólovku. Šnajdr šel sám na českolipskou branku, naštěstí pro domácí ji přestřelil. Potom Arsenal srovnal hru a měl i šance. Nejprve po centru od Šimona z rohového kopu Dvořák hlavičkou orazítkoval břevno kolínské branky. Po půl hodině hry se do šance dostal Kazda, kterému do volného prostoru přihrál Ješeta, jenže Kazda netrefil prázdnou branku, kterou přestřelil. Potom se ještě Hajdo netrefil hlavou.

Hned v úvodu druhé půle mohl skóre otevřít domácí Šimon, jenže mířil nad branku Kolína. Co se nepovedlo domácím, to se v 53.minutě podařilo Kolínu. Rybička využil zaváhání domácí obrany, kdy Vít poslal nevydařenou malou domů - 0:1.

Potom měl šanci Halbich, ale u zadní tyče mířil vedle. Vyrovnání se domácí dočkali v 79. minutě, kdy Kaňkovský poslal míč před branku, kde našel Šimona a ten se nemýlil - 1:1. Závěr utkání byl dosti nervózní a hádavý, takže se skóre neměnilo.

„Remíza nás mrzí, protože jsme dostali gól pět minut před koncem. Na druhou stranu je asi remíza spravedlivá, protože jsem mohli i prohrát. Lípa tam měla velké gólové šance. My jsme měli taky nějaké, takže remíza je spravedlivá," přiznal František Douděra, trenér Kolína.

Arsenal Česká Lípa - Sparta Kolín 1:1 (0:0)

Branky: 79. Šimon – 53. Rybička. Rozhodčí: Vojtěch. ŽK 3:3, 365 diváků.

Česká Lípa: Novák – Baláž, Filip, Dvořák, Knejzlík – Vít (75. Kaňkovský, 87. Vardanian), Hajdo – Pajkrt (62. Valenta), Kazda, Ješeta (46. Halbich) – Šimon.

MIROSLAV DALÍK