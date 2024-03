Bezbranková dělba bodů se zrodila v prvním jarním utkání fotbalistů České Lípy. Arsenal na domácím hřišti, kam dorazilo skoro šest stovek diváků, remizoval 0:0 se Sokolem Brozany.

Česká fotbalová liga: Česká Lípa - Brozany 0:0. | Foto: Jaroslav Marek

„Nejprve musím poděkovat klukům z příspěvkové organizace Sport, kteří se snažili, aby bylo hřiště hratelné a jsem rád, že přišlo dost diváků, takže bylo super, že jsme hráli na hlavním hřišti. Teď něco k utkání. Soupeř má kvalitu, má zkušené hráče. Venku prohrál jen jednou. Hrál na brejky, bylo to dost těžké. Myslím si, že remíza je spravedlivá. Šance byly na obou stranách, bohužel jsme ty naše neproměnili," řekl k utkání Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

První a vlastně největší šanci domácích v celém utkání měl českolipský útočník Halbich, když dostal přihrávku z levé strany a měl zcela odkrytou branku. Místo střely zvolil kličku na brankáře, jenže míč mu odskočil a obránce jej odkopl. Ve 29. minutě se do šance dostali hosté, po rohovém kopu hlavičkoval brozanský Soungole do tyče. O tři minuty později se dostal domácí Vít před brozanského gólmana, kterého neprostřelil.

Ve druhém poločase se hra srovnala. Do šance se dostal také českolipský Dvořák, když po centru od Pajkrta hlavičkoval těsně nad branku. Hosté též zahrozili, a to v 77. minutě, kdy Novotný poslal nebezpečnou střelu podél branky domácích.

„Byl to první zápas, my jsme přijeli do Lípy bodovat, což se povedlo. Měli jsme na začátku utkání štěstí, domácí měli čistou gólovou šanci. Potom jsme hru vyrovnali. V závěru první půle jsme měli navrch my, nastřelili jsme tyč. V závěru domácí chaoticky tlačili, ale nic z toho nebylo. Remíza je spravedlivá," uvedl Ján Kudlička, vedoucí Brozan.

Arsenal Česká Lípa - Sokol Brozany 0:0

Rozhodčí Matějka. ŽK 5:3, 560 diváků.

České Lípa: Novák – Baláž, Filip, Dvořák, Knejzlík – Vít, Brejcha (64. Hajdo) – Šimon, Kazda, Ješeta (82. Kaňkovský) – Halbich (64. Pajkrt)

MIROSLAV DALÍK