Start jarní části České fotbalové ligy se pomalu, ale jistě blíží. Fotbalisté českolipského Arsenalu v dalším přátelském zápase remizovali na domácí půdě s Bohemians 1905 B 1:1.

Příprava: Česká Lípa - Bohemians 1905 B 1:1. | Foto: Jaroslav Marek

„Za mě slušný zápas. My jsme zkoušeli jiné rozestavení, než máme tradičně i vzhledem tomu, že Bohemka hrála 3-4-3, to nám pasovalo. První poločas jsme byli dominantnější, měli jsme tam několik šancí. Bohužel jsme dali góĺ jen z penalty. V závěru první půle jsme inkasovali. Ve druhé půli jsme to prostřídali a hra trochu opadla. Soupeř hru vyrovnal a tak to směřovalo k remíze," zhodnotil zápas Pavel Hradiský, trenér Arsenalu.

Utkání bylo svižné, bojovné, ale bylo k vidění hodně ztrát. První šanci si vytvořili domácí, kdy Halbich se dostal před gólmana Pchelovodova, jenže ho neprostřelil. Ve třicáté minutě hosté zahráli ve vápně rukou a byla z toho penalta, kterou z jistotou proměnila nová českolipská posila Karel Knejzlík - 1:0. O osm minut později zahrozila Bohemka, kdy chtěl Farkaš obhodit gólmana Nováka, jenže ten jeho střelecký pokus zlikvidoval. Hosté srovnali ve 40. minutě, kdy se v českolipském vápně prosadil Skořepa a bylo srovnáno 1:1.

Ve druhém poločase se hra srovnala a oba týmy se neprosadili, takže utkání skončilo remízou. „Dobré tempo, jsem rád, že se hrálo na plně hodnotném velkém hřišti. Bylo to utkání hodně nekvalitní, hodně zkažených přihrávek. Soupeř nás ve stoprocentní šanci nenachytal," řekl stručně Dalibor Slezák, trenér Bohemians 1905 B.

Arsenal Česká Lípa - Bohemians 1905 B 1:1 (1:1)

Branky: 14. Knejzlík (PK) - 40. Skořepa. R: Švec. ŽK: 1:1, 67 diváků.

Česká Lípa: Novák (46. Král) – Dvořák (66. Žižka), Filip, Hajdo (46. Nemšovský) – Baláž (46. Valta), Knejzlík – Brejcha, Vít (66. Ješeta) – Kazda – Halbich (46. Kaňkovský), Šimon (46.Vardanian)

MIROSLAV DALÍK