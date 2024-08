Čtyři stovky diváků si na góly musely počkat do druhého poločasu. V 54. minutě otevřel skóre Kazda, čtyři minuty před koncem pojistili výhru Arsenalu Šimon. „Povedl se nám vstup do zápasu, během prvních pěti minut jsme měli tři gólovky. Poté se do hry dostal i Kolín. Hrál se rychlý fotbal se šancemi na obou stranách. Po změně stran jsme zvýšili aktivitu. Výsledkem byly další šance a dvě jsme naštěstí dokázali proměnit. Podle mě jsme zaslouženě postoupili do dalšího pohárového kola,“ shrnul vše Pavel Hradiský, trenér Arsenalu.

Ten věří, že pohárový úspěch jeho svěřence psychicky povzbudí do dalšího průběhu sezony. „Zvykáme si postupně na nový způsob hry. Začíná se to projevovat. Věřím, že se to brzy projeví i v lize,“ dodal Hradiský.

„My jsme tentokrát hráli úplně bez energie, bez jiskry. Jediný, kdo za našeho týmu chtěl, byli gólman Damián Doležal a Kopecký. Jinak nic,“ byl ke svému týmu kritický trenér kolínského mužstva František Douděra.

Domácí byli aktivnější, šli si více za vítězstvím, i když za bezbrankového stavu měli i hosté dvě slibné příležitosti. „Oni chtěli víc, my jsme si s tím nedokázali poradit. Soupeř byl více v pohybu, my jsme od začátku tahali za kratší konec. Spravedlivě postoupila Česká Lípa,“ přiznal kolínský kormidelník.

Jeho předchůdce Vasil Boev si v loňském ročníku užil měření sil proti ligové Bohemce, na to musí současný kouč, jeho klub i fanoušci zapomenout. „Samozřejmě mě to mrzí. Já často slýchám, že poháry nejsou důležité jako mistrovské zápasy, ale já to vidím tak, že hráče posouvá dopředu každých odehraných devadesát minut. Pro fanoušky i lidi v klubu by bylo fajn přivítat soupeře ze druhé nebo první ligy, zasloužili by si to. Já takové zápasy beru jako mistrák, ale bohužel to tentokrát nedopadlo,“ přidal Douděra.