Fotbalisté českolipského Arsenalu se na jaře konečně dočkali vítězství. Na domácí půdě porazili rezervu prvoligových Pardubic 3:1.

Fotbalisté České Lípy doma porazili Pardubice B 3:1. | Foto: Jaroslav Marek

„Dnes je to důležité vítězství po spoustě remíz, kdy jsme mysleli, že můžeme vyhrát, ale nedávali jsme tutové góly. Dnes nám šlo štěstí naproti, kdy jsme dali dva góly s trochou štěstí. Prvních třicet minut to bylo oboustranně takové nahoru dolu. Do druhé půle jsme hráče nabádali, abychom nepropadali, což se nám povedlo. Dali jsme gól a mohli jsme přidat ještě jeden nebo dva. V závěru přišla taková nějaká penalta, ale výsledek 3:1 všichni bereme," shrnul vše Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

Utkání začalo oboustranným oťukáváním. To se změnilo po prvním českolipském gólu, kdy Vít si po rohu narazil s Kazdou, který poslal centr k zadní tyči, kde Šimon před gólmanem Šimůnkem doklepl míč za jeho záda - 1:0. V nastaveném čase u postranní čáry Omon přihrál Šimonovi, ten oslovil Halbicha, který našel vlevo Kazdu, který zvláštním obloučkem poslal balón do pardubické svatyně - 2:0.

V úvodu druhé půle Šimon z úhlu trefil břevno. Z následující akce padl třetí gól. Baláž načechral po lajně centr na Omona, ten prošel do vápna, kde si poradil s obráncem a pak z ostrého úhlu prostřelil pardubického gólmana Šimůnka - 3:0. V 78. minutě mohl skóre zvýšit Valenta, jenže jeho střela skončila jen na konstrukci pardubické branky. V 86. minutě po zákroku českolipského gólmana Krále na Brychnáče odpískal sudí pokutový kop, který proměnil Rodrigues Lima - 3:1. Závěr si již Lípa pohlídala a připsala si první jarní vítězství.

FK Arsenal Česká Lípa - FK Pardubice B 3:1 (2:0)

B: Šimon, Kazda, Omon - Lima (PK). R: Melichar. ŽK: 2:2, 210 diváků.

Česká Lípa: Král – Dvořák, Filip, Hajdo – Baláž, Vít (75. Valenta), Kazda, Pajkrt – Halbich (65. Ješeta) – Šimon (90. Kaňkovský), Omon (90. Žižka)