K dalšímu přípravnému utkání si českolipský Arsenal pozval FC Slavoj Vyšehrad, který je v tabulce Pražského přeboru na druhém místě. Svěřenci Pavla Hradiského splnili roli favorita a vyhráli 4:0.

Fotbalisté České Lípy (modrá) doma porazili Vyšehrad 4:0. | Foto: Jaroslav Marek

„Utkali jsme se snaživým soupeřem, pro kterého bylo motivací hrát proti týmu ze třetí ligy. Začátek se nám povedl, dali jsme dva góly. Potom jsme přestali hrát, hlavně jsme polevili v rychlosti a v nabízení. Hosté v té době měli tři nebo čtyři gólové situace, naštěstí je neproměnili. Po změně stran jsme hru zrychlili a hned to bylo znát. Dali jsme další dva góly. Soupeře jsme prakticky k ničemu nepustili," zhodnotil utkání Pavel Hradiský, trenér Arsenalu Česká Lípa.

Prvního gólu se Česká Lípa dočkala v 11. minutě po centru Šimona se před brankou prosadil Filip - 1:0. O třináct minut později našel Šimon ve středu pole Valentu a ten se z dvaceti metrů trefil mezi tři tyče vyšehradské branky, gólman Čepela neměl šanci - 2:0. Hosté zahrozili ve 27. minutě střelou z hranice vápna, autorem byl Romaniszhak, českolipský gólman Novák byl ale na místě.

Nová posila Arsenalu o návratu, dvou sedmičkách na dresu nebo cílech do budoucna

Ve druhém poločase domácí hru zrychlili a dostávali se do šancí. V 50. minutě Baláž zatáhl míč po pravé straně, následně poslal balón do vápna, kde našel Halbicha a ten se nemýlil - 3:0. Po hodině hry Šimon poslal centr do vápna, kde se prosadil Vít - 4:0.

„Zápas hodnotím kladně, protože jsme hráli se soupeřem o dvě třídy výše. Přijeli jsme v kombinované sestavě, protože máme hodně zraněných hráčů. V sestavě bylo pět dorostenců. My jsme dali dva góly, jenže z ofsajdu. Měli jsme tam i další šance. Za Vyšehrad hodnotím zápas kladně," řekl Jaroslav Klíma, kouč Vyšehradu.

Česká Lípa - Vyšehrad 4:0 (2:0)

Branky: 11. Filip, 24. Valenta, 50. Halbich, 60. Vít. R: Paulus. ŽK: 1:1, 140 diváků.

Sestava České Lípy: Novák (46. Král) – Baláž, Filip, Hajdo, Knejzlík (60. Stružinský) – Brejcha (46. Dvořák), Vít (60. Žižka) – Šimon (60. Pajkrt), Kazda (60. Valta), Valenta (46. Ješeta) – Halbich (60. Kaňkovský)