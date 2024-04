Předvedli další sympatický výkon, trápili dalšího favorita, ovšem na jaře stále čekají na první výhru. Fotbalisté České Lípy nesehráli v Ústí nad Labem špatné utkání, domů se ale vraceli s porážkou 1:3.

Fotbalisté České Lípy prohráli v Ústí nad Labem 1:3. | Foto: Jaroslav Marek

„V úvodu jsme hráli s velkým respektem, dobře bránili, ale nedokázali se dostat do lepších šancí. Po inkasovaném gólu jsme se oklepali. Myslím si, že jsme hru minimálně vyrovnali, měli jsme tam dvě velké gólovky. Do přestávky se nám podařilo vyrovnat po standardce hlavou. Druhý poločas jsme z naší straně odehráli, řekl bych, výborně. Pak jsme ale dostali gól z penalty, která byla velmi problematická, když takové penalty rozhodnou zápas, tak je to špatně. V té době si dovolím říct, že jsme byli lepší. Ústí jsme přehrávali, jen nám chyběla kvalita, abychom zakončili ve snaze vyrovnat. V závěru jsme to úplně otevřeli, čehož soupeř využil k vítězství 3:1. Kluci odehráli dobrý zápas, měli jsme zde minimálně na remízu," smutně pravil Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

Úvod utkání byl ze strany českolipských hráčů ustrašený, i když první šanci si právě vytvořila Lípa. Po centru Šimona z rohového kopu hlavičkoval těsně nad domácí branku Dvořák. Jenže pak přišla individuální chyba Ješety, který na půlce ztratil míč v souboji z Kučerou, ten pak přihrál Červenkovi, který si před vápnem narazil míč se spoluhráčem a pak poslal nechytatelnou střelu k tyči - 1:0.

Po tomto gólu Lípa se zvedla a měla dvě gólové šance. Nejprve Kazda po centru od Pajkrta nastřelil břevno domácí branky. Ve 29. minutě měla Lípa největší šanci skóre vyrovnat. Omon převzal balón na vlastní půlce a potom utekl stíhajícímu Hyčkovi až do vápna, kde ztroskotal na gólmanu Němcovi, který míč v pádu vyrazil. V 38. minutě se přeci hosté dočkali vyrovnání. Na rohový kop Šimona si naskočil Omon a hlavou srovnal skóre - 1:1. V závěru první půle musel ukázat své umění českolipský gólman Král při střele Kučery z hranice vápna.

Po změně stran Lípa předváděla dobrý fotbal, jenže pak přišla dosti problematická Pajkrtova ruka ve vlastním vápně, kdy si zpracovával u brankové čáry balón. K pokutovému kopu se postavil Černý a nemýlil se - 2:1. V další části utkání se Lípa snažila o srovnání, měla šance, ale chybělo zakončení. V závěru utkání českolipští hráči hru otevřeli, čehož využili domácí ke vstřelení třetího gólu a tím si potvrdili vítězství a zisk tří bodů - 3:1.

„Mám trochu rozporuplné pocity, protože vedeme 1:0, pak si zbytečně necháme dát gól na 1:1. Byly tam věci, které mne štvou a po kterých Lípa mohla utkání klidně otočit. Něco se nám nepodařilo, ale vcelku jsme měli vždy nějakou myšlenku, abychom utkání zvládli. Ve druhé půli byla vůle, být stále na míči, protože vedeme 2:1. Nevím proč, ale pak odstoupíme od naší hry, máme zbytečné ztráty, což nás stojí hodně mentálních sil. Po třetím gólu jsme se uklidnili a závěr jsme dohráli ke třem bodům," komentoval utkání David Sochor, trenér Ústí nad Labem.

FK VIAGEM Ústí nad Labem - Arsenal Česká Lípa 3:1 (1:1)

Branky: 14. Červenka, 59. Černý (PK), 90. Buneš – 38. Omon. Rozhodčí Vojtěch. ŽK 1:2, 818 diváků.

Česká Lípa: Král – Dvořák, Filip, Hajdo – Baláž, Vít, Kazda (89. Kaňkovský), Ješeta (67. Halbich), Pajkrt - Šimon, Omon.

MIROSLAV DALÍK