V sobotním teplém dopolední sehrál českolipský Arsenal přípravný zápas s účastníkem ČFL B Slovanem Velvary, který v minulé sezóně skončil na druhém místě. Severočeši na hřišti v Sosnové nakonec prohráli 1:2.

Česká Lípa v prvním přátelském utkání podlehla Velvarům 1:2. | Foto: Jaroslav Marek

„ První zápas po šesti trénincích. Těžké počasí, velké vedro. Soupeř byl kvalitní, který v minulém ročníku skončil v soutěži, kam jsme postoupili, na druhém místě. My jsme se v týdnu snažili pracovat na herních věcech i na dalších fázích, což fungovalo docela dobře. Ač měl soupeř převahu v poli, zas tolik možností neměl. Chtěli jsme jej presovat nahoře, ze začátku se nám to dařilo. Vystřídali jsme skoro dvě jedenáctky. Měli jsme tam nějaké šance i v závěru, ale nepodařilo se nám zápas vyrovnat. Myslím si, že výsledek odpovídá kvalitě soupeře. My máme dál na čem pracovat," řekl Pavel Hradiský, kouč Arsenalu Česká Lípa.

V prvním poločase to byla vyrovnaná hra, obě mužstva hrála ve velkém horku svižný fotbal. Do vedení poslal domácí tým David Halbich, když využil chybu obránce, který chtěl hlavou prodloužit vhozený míč z autu ke gólmanovi, jenže to se mu nepovedlo, čehož využil Halbich ke skórování - 1:0. Závěr první půle patřil hostům, nejprve Král musel zasahovat po střele Vopata. Následovala šance Šlégla a až na třetí pokus se hostům podařilo skóre srovnat, vlastně domácím, protože Bulejko si nešťastně poslal míč do vlastní branky - 1:1.

Potom stojí za zmínku velká šance hostí, kdy trefili břevno. V 69. minutě mohl skóre srovnat Nosek, jenže jeho přízemní střelu gólman Spilka reflexivně lapil. Velvarští se vítězného gólu dočkali v 76. minutě, kdy Tonyi poslal přízemní střelu k levé tyči Kadlecovy branky - 1:2.

„Typické přípravné utkání na začátku sezóny. Byla zde spousta nevynucených chyb. Pro nás dobrá konfrontace. Všichni hráči, co byli zdrávy, tak zdrávy zůstali, to je nejdůležitější. Jinak co jsem od tohoto utkání očekával, tak se splnilo, pohyblivě dobře, jsem spokojený," hodnotil utkání Zdeněk Hašek, trenér Velvar.

Příští přípravný zápas proběhne ve středu 19. července od 18 hodin v Turnově.

Arsenal Česká Lípa - Slovan Velvary 1:2 (1:1)

Branky: Halbich - vlastní Nosek, Tonyi.

Česká Lípa: Král (46. Kadlec) – Baláž, Filip, Hajdo, Bulejko – Valta – Havel, Kříž – Šimon, Pajkrt – Halbich. Na střídání Verner, Češka, Žižka, Kubr, Kazda, Hanzl, Nosek, Daniel, Vít a Kadlec).

MIROSLAV DALÍK