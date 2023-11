V předposledním kole podzimní části třetí ligy zajížděla Česká Lípa na hřiště FC Slovanu Liberec B. Utkání skončilo remízou 1:1.

Slovan Liberec B (bílá) remizoval s Českou Lípou 1:1. | Foto: Jaroslav Marek

„Zápas to byl s velice kvalitním soupeřem. Domácí měli jasnou šablonu, chtěli hrát fotbal. My jsme zpočátku měli problémy s nabíháním jejich křídel doprostřed. Časem jsme se s tím srovnali. Měli jsme tam gól, pro ofsajd však neuznán. Pak jsme dali ze standardky na 0:1. Do druhého poločasu jsme věděli, že soupeř bude chtít s výsledkem něco udělat. Soupeř nás zatlačil, ale mimo gólovky, se do žádné větší šance nedostal. My jsme čekali na naši příležitost, ta bohužel nepřišla. Bod určitě bereme," zhodnotil vše Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

Úvod utkání patřil domácím hráčům, byli více na míči, ale žádnou větší šanci si nevytvořili. Česká Lípa dobře bránila střed pole. Takže se hrálo převážně od vápna k vápnu. Ve 30. minutě českolipští vstřelili branku, ale hlavní arbitr ji pro ofsajd neuznal. O čtyři minuty později českolipský Vít rozehrál rohový kop na hlavu Pence a ten dostal míč za záda libereckého gólmana Hasalíka - 0:1. Do konce první půle se již nic vážného neudálo.

Do druhého poločasu domácí vstoupili s tím, že chtějí výsledek otočit. Jenže defenzíva českolipských hráčů pracovala dobře a to až na jeden moment, kdy neuhlídali Hadaščoka. V 54.minutě prošel okolo Hajda do vápna a následovala střela mezi tři tyče - 1:1. Konec zápasu si již Česká Lípa pohlídala a tak si odvezla z Liberce jeden bod.

„S prvním poločasem jsme spokojeni více. Měli jsme balón více u nohy. Ve druhém poločase náš výkon uvadal. Nepomohlo nám střídání. Z množství standardek a centrovaných míčů jsme si vypracovali jen jednu šanci. Jsem rád, že jsme utkání alespoň gólově srovnali," přiznal Jakub Harant, kouč Liberce B.

V posledním kole podzimu hostí Česká Lípa doma FK Chlumec nad Cidlinou a to v sobotu 11. listopadu od 14 hodin.

FC Slovan Liberec B - Arsenal Česká Lípa 1:1 (0:1)

Branky: 54. Hadaščok – 34. Penc. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 3:4, 120 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž, Filip, Penc, Hajdo – Brejcha, Vít – Šimon (86. Kaňkovský), Černý (46. Bulejko), Kazda (74. Pajkrt) – Halbich (61. Ješeta)

MIROSLAV DALÍK