Ani na čtvrtý pokus se fotbalisté České Lípy nedočkali bodového přínosu z venkovního utkání. Na půdě prvních Záp, které neztratily ani bod, ale Arsenal statečně bojoval. Přesto prohrál 0:2.

Česká Lípa (modrá) bojovala, na půdě Záp ale prohrála 0:2. | Foto: Jaroslav Marek

„Mám smíšené pocity. Na začátku zápasu nás dostali domácí pod tlak ze standardek, přesto jsme měli první velkou šanci, kdy šel Baláž sám na gólmana. Bohužel to nevyřešil dobře. Potom jsme inkasovali gól po standardce. Po změně stran jsme domácí přehrávali a byli fotbalovější. Zápas rozhodla penalta. Škoda, že jsme neproměnili ze čtyř šancí ani jednu, body byly blízko," smutně pravil Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

Ten v týdnu ztratil Patrika Havla, který se vrátil zpět do Vilémova. Naopak přivítal dvě posily - z Varnsdorfu dorazil Václav Penc a z Ústí nad Labem Adam Černý.

V úvodu utkání nastřelil domácí Kocourek po centru od Kubů tyč. Potom měl velikou šanci ke skórování českolipský Baláž, kdy po výkopu Krále šel sám na gólmana Řeháka, jenže si předkopl míč dál, než stačil doběhnout, čehož využil vyběhnuvší gólman k odkopnutí míče. Následovala gólová hlavička Petrláka, který zužitkoval centr z trestné kopu Kavalíra - 1:0. Ve 28. minutě z autového vhození poslal Šimon kopem přes hlavu střelu pod břevno, jenže domácí gólman ji vyboxoval nad branku.

Ve druhém poločase Lípa hru vyrovnala a byla fotbalovější, domácí ztráceli bojovnost z první půle. Přesto měl v 51. minutě šanci ke vstřelení gólu Kubů, když dostal zpětnou přihrávku od spoluhráče. Jeho přízemní střelu českolipský gólman Král zlikvidoval.

Potom ještě domácí znovu orazítkovali břevno, autorem nebezpečné střely byl Stropek. I českolipští zahrozili Šimonem, jenže jeho centr od brankové čáry Vít nestačil dopravit do branky. Pak přišla další chyba v zadních řadách hostujícího mužstva. Domácí Stropek si naběhl do vápna, kde jej Penc nešťastně fauloval a byla z toho penalta, kterou proměnil Duben - 2:0. V závěru utkání po gólmanově výkopu se do šance dostal Beránek, jenže jeho střelu z úhlu zlikvidoval domácí gólman.

„Vyhráli jsme 2:0, což je super. Na druhou stranu jsme byli po středečním pohárovém zápase vyčichlí a vydali jsme se ze sil. Lípa také hrála pohár, ale přišlo mi, že má lépe nastavenou hlavu. My jsme šlapali vodu, takže pro nás je to cenné vítězství. Nebyl to dnes výkon, na který jsme zvyklí," přiznal Zdeněk Koukal, trenér SK Zápy.

V dalším kole bude hrát Česká Lípa doma, v pátek 15. září přivítá od 17 hodin v zajímavém souboji Ústí nad Labem

SK Zápy - Arsenal Česká Lípa 2:0 (1:0)

B: 26. Petrlák, 77. Duben (PK). R: Drábek. ŽK: 2:4, 210 diváků.

Česká Lípa: Král – Penc, Filip, Hajdo, Bulejko (70. Beránek) – Brejcha, Vít – Baláž, Kazda (80. Černý), Ješeta (61. Žižka) – Šimon (80. Kříž)

MIROSLAV DALÍK