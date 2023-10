V 11.kole České fotbalové ligy přivítal českolipský Arsenal na svém hřišti jablonecké béčko. K vidění byly dva rozdílné poločasy, utkání skončilo remízou 2:2.

Česká Lípa (modrá) doma remizovala s Jabloncem B 2:2. | Foto: Jaroslav Marek

„Těžký zápas. Jablonecké béčko hraje o čelo tabulky. Terén byl poměrně těžký. První poločas jsme zvládli, dali jsme dva góly. O přestávce jsme si řekli, že musíme nastoupit stejně koncentrovaně jako v první půli. Měli jsme tam dvě gólové šance. Bohužel jsme po špatném výkopu dostali branku na 2:1. Tím se zhroutila naše taktika. Přesto jsme mohli dát třetí gól po akci Bulejka. Pak dostal Hajdo druhou žlutou. Po jeho červené se nám objevily v obraně skulinky, čehož soupeř využil k vyrovnání. Jsme zklamaní, ale ve finále byl soupeř kvalitní, takže bod bereme," zhodnotil vše Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

První poločas vyzněl lépe pro českolipský tým, vytvořil si řadu šancí a dokonce dvakrát skóroval. První šanci ke vstřelení gólu měl Penc, když po rohu Víta poslal míč hlavou těsně vedle jablonecké branky. V 16. minutě po rohovém kopu Bulejka už skóroval hlavou Hajdo - 1:0. Hosté zahrozili Elandim, který z hranice vápna střílel těsně vedle domácí branky. Na 2:0 zvýšil Šimon z pokutového kopu po ruce Vošáhlíka ve vlastním pokutovém území.

Do druhého poločasu trenér hostí Vomáčka poslal na hřiště čtyři čerstvé síly a hra se změnila v jejich prospěch, i když se domácí dostali do gólové šance. Kazda se probojoval do vápna, ale nepřekonal Fendricha v jablonecké brance. Následovala šance Bulejka, který po narážečce s Kazdou prošel před gólmana, kterého ale neprostřelil. V 85. minutě fauloval skluzem Hajdo protihráče, dostal za to druhou žlutou kartu a musel jít do sprch. O dvě minuty později jablonečtí využili převahu v poli. Diviš našel centrem z pravé strany zcela volného Velicha, který hlavou srovnal skóre na 2:2.

„My jsme prospali první poločas, který byl z naší strany katastrofální, bez pohybu, bez náběhu. Předváděli jsme fotbal, abych neurazil 60.léta, z dávných dob, takhle se dnes nehraje. Po přestávce jsme museli udělat několik změn a bylo to znát, hrálo se převážně na jednu branku. Lípa měla jednu nebo dvě gólové šance. Remíza je asi spravedlivá. Domácí byli jednoznačně lepší v prvním poločase, my zase ve druhém," řekl Benjamin Vomáčka, trenér Jablonce B.

V dalším utkání zajíždí Česká Lípa na hřiště rezervy Mladé Boleslavi. Utkání se hraje v neděli 22. října od 10.15.

FK Arsenal Česká Lípa - FK Jablonec n. N. B 2:2 (2:0)

Branky: 16. Hajdo, 40. Šimon (PK) - 51. a 87. Velich. R: Švorc. ŽK: 3:3. ČK: Hajdo (Arsenal), 360 diváků.

Česká Lípa: Král – Hajdo, Filip, Penc (46. Ješeta), Beránek – Brejcha (77. Pajkrt), Vít – Baláž, Kazda (88. Žižka), Bulejko - Šimon.

MIROSLAV DALÍK