Fotbalisté České Lípy prohráli poslední zápas letošní sezony v Chlumci nad Cidlinou 2:3 a ve třetiligové skupině B skončili předposlední. Přesto může Arsenal slavit tolik vytouženou záchranu.

Česká Lípa (šedé dresy) prohrála v Chlumci nad Cidlinou 2:3. Přesto slaví záchranu. | Foto: Jaroslav Marek

Českolipští potřebovali k jistotě uhrát alespoň bod, což se nepovedlo. Arsenal přitom rychle vedl 2:0, Chlumec ale utkání třemi góly otočil. Naštěstí ve skupině A porazilo českobudějovické béčko Karlovy Vary. To zajistilo České Lípě záchranu.

Zdroj: Deník/František Bílek

„První půlhodinu jsme byli lepším týmem a měli hru pod kontrolou. Vedli jsme 2:0. Byli jsme na míči, potom přišlo zbytečné vyloučení Omona. Ve druhé půli jsme v tom vedru hráli o desíti a síly rychle ubývaly. Měli jsme tam tři menší možnosti k zvýšení, to se nepovedlo. Domácí nás přehráli a v závěru strhli vítězství na svoji stranu," řekl k utkání Pavel Hradiský, trenér Arsenalu Česká Lípa.

Do utkání vstoupil českolipský Arsenal velmi dobře. V osmé minutě Vít přistrčil míč Kazdovi, ten poslal centr za obranu Šimonovi, který se nemýlil - 0:1. O sedm minut později se po rohu Víta dostal k míči Ješeta, který míč nakopl k Omonovi. Ten v souboji s obráncem míč prodloužil zpět k Vítovi a ten z úhlu prostřelil domácího gólmana Bráta - 0:2. Pak měli šanci domácí, když se Vaníček dostal za obranu, jenže gólman hostí Král se nedal překvapit. Ve 35 .minutě musel předčasně opustit hřiště Omon za nakopnutí Rudavskyiho do hlavy. Od té doby se domácí dostávali do šancí.

Ve druhé půli domácí bušili do českolipské defenzivy a nakonec utkání otočili. V 55. minutě si českolipská obrana nepohlídala zcela volného Vaníčka, který v pádu hlavou překonal českolipského gólmana - 1:2. Lípa si vytvořila i přes domácí tlak šance, ale nebyla úspěšná. Vyrovnání přišlo v 78. minutě. Po rohu Čápa Bastin přizvedl hlavou míč k Havlovi, který nůžkami rozvlnil českolipskou síť - 2:2. Domácí v závěru zvrátili vítězství na svoji stranu po střele Čápa z dvaceti metrů, kterou tečoval za Králova záda Soukeník - 3:2.

„Náročné utkání, my jsme do něj nevstoupili dobře. Povolili jsme hostům dvoubrankové vedení. Pomohlo nám vyloučení českolipského hráče. Ve druhém poločase to bylo většinou na jednu bránu a byla otázka času, jestli dáme nebo nedáme gól. Jsme rádi, že jsme vyhráli a že jsme tuto sezónu zakončili vítězstvím," řekl nakonec spokojený trenér Chlumce Tomáš Hrabík.

Chlumec nad Cidlinou - Arsenal Česká Lípa 3:2 (0:2)

Branky: 55. Vaníček, 78. Havel, 86. Soukeník – 8. Šimon, 16. Vít. Rozhodčí: Kubec. ŽK 0:1. ČK: Omon (Lípa), počet diváků 190.

Sestava České Lípy: Král – Stružinský, Filip, Dvořák, Hajdo – Ješeta, Vít, Kazda (46´. ) – Omon, Pajkrt (80. Valenta) – Šimon (71. Žižka)