„Dnes jsme viděli kvalitní utkání. Soupeř tam měl několik bývalých ligových hráčů. Nám se dařila kombinace, měli jsme tam několik šancí. Když jsme to ve druhém poločase prostřídali, tak hra měla stále nějakou úroveň. Zaslouženě jsme vyhráli," řekl Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

Utkání začalo dobrou kombinační hrou českolipského mužstva, soupeře v prvních dvaceti minutách k ničemu nepustilo. Českolipští si vytvořili několik šancí, ze kterých se uchytila až ta z 25. minuty, kdy Kazda vystřelil, gólman Schummer míč vyrazil k Šolcovi, který se s dorážkou nemýlil - 1:0. Hosté se trochu vzchopili a vytvořili si několik šancí, jenže českolipská obrana odolala. V závěru poločasu dvakrát zahrozili hosté, nejprve musel českolipský gólman Král úspěšně čelit přízemní střele Leacha. Z následné akce ještě hosté trefili tyč.

Do druhé půle to trenéři prostřídali a hra se trochu vyrovnala, přesto více ze hry měli domácí. V 58. minutě domácí Pajkrt našel ve vápně Žižku, který hlavou zvýšil skóre na 2:0. Hosté se snažili, ale v cestě jim stál domácí gólman Novák a obrana. Výhru zpečetil v 88. minutě krásnou akcí Baláž, který se prokličkoval k vápnu a pak lobem přehodil zbytek obrany i s gólmanem - 3:0.

„Dnes to bylo výslovně přípravné utkání. Česká Lípa byla ve všem lepší, byla rozběhaná, technicky náročnější. Zaslouženě zvítězila. My jsme tam měli dvě nebo tři stoprocentní šance. Lípa jich měla o mnoho víc. Je vidět rozdíl mezi třetí ligou a divizí. Naši hráči si myslí, že můžou hrát třetí ligu. Dneska nám Lípa ukázala, co se tam hraje," jasně řekl Petr Mikolanda, trenér Benešova.

FK Arsenal Česká Lípa - SK Benešov 3:0 (1:0)

Branky: 25. Šolc, 58. Žižka, 88. Baláž. Rozhodčí: Řeháček, 300 diváků.

Arsenal: Král (46. Novák) – Baláž, Filip (46. Ješeta), Dvořák, Henzl (46. Krejčík) – Hajdo (58. Valta) – Šolc (46. Pajkrt). Vít (58. Wendler), Kazda (46. Jeník), Jerry (69. Šolc) – Šimon (46. Žižka)

MIROSLAV DALÍK