Na Hradiského si vzpomněli domácí diváci. Fan klub CL Pivosi ve 40. minutě rozvinul plachtu s jeho jménem a hlasitě skandoval. „Diváci viděli hezké góly. Z naší strany to bylo odmakáno, kluci do toho dali opravdu všechno a za to dostali tohle vítězství. Měli jsme tam ještě další šance. Kazda převedl krásné věci, dvakrát nastřelil břevno. Druhý poločas byl ještě z naší strany lepší. Za stavu 2:0 spadla z mladých hráčů nervozita. Z mého pohledu celý tým dal do tohoto zápasu vše," zhodnotil utkání Josef Csaplár.

První gól padl po faulu na Pajkrta, hlavní arbitr nařídil trestný kop, ke kterému se postavil Šimon. Jeho centr do živanického vápna našel hlavu Filipa a Lípa vedla - 1:0. V závěru první půle mohl skóre zvýšit Kazda, který chtěl po centru od Šimona přehodit gólmana Zimu. To se mu povedlo, ale míč skončil jen na břevně. Stejně se vedlo i hostům, kdy v 37. minutě poslal hlavou Staněk míč též na břevno.

Do druhého poločasu Lípa vstoupila gradiózně, již v 52. minutě poslal Vít z rohového kopu centr do vápna, kde ho Šimon hlavou přizvedl ke Kopřivovi a ten se nemýlil - 2:0. Další gól padl po šesti minutách. Pajkrt přihrál zcela volnému Kazdovi a ten přízemní střelou překonal gólmana Zimu – 3:0. Hosté měli také dvě možnosti ke skórování, jenže českolipský gólman měl dobře postavenou svoji svatyní, soupeř orazítkoval břevno a tyč. Gólu se hosté dočkali v 72. minutě, kdy vystřelil Hajník, gólman Myška jeho střelu vyrazil před sebe, kde stál Pánek a ten míč dorazil do branky – 3:1. V dalších minutách ještě Vít orazítkoval břevno.

„Já si myslím, že výsledek je pro nás krutý, šance byly na obou stranách. V závěru první půle jsme trefili tyč a břevno, to by bylo v zápase asi zajímavé. My jsme propadli ze standardních situacích, dva góly, to je prostě špatně. Za stavu 3:0 je to už těžké. Šance jsme si vytvořili, ale neproměníme je. Fotbal je o brankách," smutně řekl Jiří Krejčí, kouč Živanic.

Arsenal Česká Lípa - Sokol Živanice 3:1 (1:0)

Branky: 9. Filip, 52. Kopřiva, 58. Kazda - 71. Hajník. R: Tryzna. ŽK: 1:1, 350 diváků.

MIROSLAV DALÍK