Důležité utkání pro oba týmy, klasický zápas o šest bodů, o záchranu ve třetí lize. Bitva mezi FK Přepeře a českolipským Arsenalem nakonec skončila bezbrankovou remízou.

Utkání FK Přepeře - Arsenal Česká Lípa skončilo remízou 0:0. | Foto: Jaroslav Marek

„Myslím, že kromě prvních deseti minut jsme první poločas ovládali. Měli jsme tam několik zajímavých šancí ke skórování, ale bohužel se projevila naše slabost v neproměňování vyložených šancí. Ve druhé půli jsme chtěli zlepšit výkon, ale pak jsme byli nakonec rádi, že jsme z jednoho brejku nedostali branku a neprohráli. Pozitivní je, že jsme udrželi soupeře na dištanc. Máme lepší vzájemné utkání a více bodů. Jsem ale zklamaný, že jsme zde nevyhráli," řekl Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

Utkání začalo z obou stran opatrně, později se ke slovu dostali fotbalisté z České Lípy, kteří lépe běhali a dostávali se do šancí. Do první se dostal Kazda, když po centru od Omona vyslal nebezpečnou střelu mezi tři tyče, jenže domácí gólman Truksa míč rybičkou vyrazil na rohový kop. Ve 23. minutě mohl skórovat nigerejský útočník Omon, kdy se po centru Knejzlíka a následné teči dostal ke střele, trefil ale domácího brankáře gólmana.

O pět minut později se do šance dostal Šimon, jenže si míč nezpracoval, i když byl již domácí gólman překonaný, vše zachránil Jánošík, odkopem od Šimonovi nohy. V závěru první půle se do šance dostali domácí, kdy Martan prodloužil centr na Nováka, českolipský brankář Novák byl ale na míště. V poslední minutě první půle ještě z hranice vápna střílel Omon, střela šla těsně vedle.

Do druhé půle domácí zlepšili pohyb a hru vyrovnali. Českolipští se snažili, ale jejich hra postrádala přesnost. Domácí to chtěli využít k vytvoření šancí, což se jim dvakrát povedlo. V 68. minutě se do šance dostal Bulíř, ale mířil nad branku. O deset minut později zahodil domácí Strnad největší šanci, kdy neproměnil brejk, českolipský gólman Novák jej vychytal.

„Pro nás to byl zápas jara. Bylo jasné, že se tady hrálo o záchranu. Z naší strany nebyl první poločas dobrý, prostě bez pohybu, bez agresivity, bez nějaké vyložené šance. V poločase byla v kabině trochu bouřka. Nástup do druhé půle byl dobrý, kdybychom hráli takto od začátku, tak věřím, že dáme nějakou branku. Jenže, když se dostaneme do vyložené stoprocentní šance, kdy jde sám na gólmana a nepromění ji, tak nemůžeme vyhrát," smutně pravil Miroslav Procházka, trenér FK Přepeře.

FK Přepeře - Arsenal Česká Lípa 0:0

Rozhodčí Bohata, ŽK 1:2, počet diváků 250.

Přepeře: Truksa - Leonardo, Tvaroha, Novotný, Martan, Janošík, Daníček (80. Pour), Rozkovec, Bulíř (80. Marijanovic), Novák (66. Štovíček), Dočekal (66. Strnad).

Česká Lípa: Novák – Dvořák, Filip, Hajdo – Baláž, Kazda (84. Ješeta), Vít, Knejzlík – Halbich (68. Pajkrt) - Šimon, Omon (90. Valenta).