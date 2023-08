V prvním kole České fotbalové ligy zajížděl českolipský Arsenal na horkou půdu SK Sokol Brozany a za svůj výkon se nemusí stydět. Utkání rozhodly dvě situace ze strany českolipského týmu. Bejprve to bylo vyloučení Hajda v 47. minutě a pak faul jinak výborně chytajícího gólmana Krále ve vlastním pokutovém území. Česká Lípa nakonec prohrála těsně 1:2.

Česká Lípa prohrála v Brozanech 1:2. | Foto: Jaroslav Marek

„Těžké získání zkušeností s třetí ligou. Měli jsme dobrý vstup do utkání, ve čtvrté minutě jsme vstřelili branku. Bohužel jsme za čtyři minuty inkasovali. Zkušený domácí tým si pak vytvořil několik šancí a náš gólman chytil penaltu. Druhý poločas ovlivnilo brzké vyloučení Hajda. Dvacet minut druhé půle jsme to vytěsnili, výborně jsme bránili. Když se to v sedmdesáté minutě lámalo, tak tam měl gólman Král dva výtečné zákroky. Potom přišla druhá penalta po zákroku gólmana. V závěru jsme byli utahaní a nepodařilo se nám vytvořit šanci ke skórování. Jinak musím smeknout klobouk před kluky, odmakali to. Naši fanoušci museli být spokojeni s výkonem," hodnotil utkání Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

Úvod se českolipským hráčům povedl, hned ve 4. minutě poslal centr do vápna Vít na Bulejka a ten přízemní střelou poslal svůj tým do vedení - 0:1. Jenže hosté se dlouho z vedení neradovali, o čtyři minuty později zaváhali v obraně, čehož využil zcela volný Chukwuma k vyrovnávacímu gólu - 1:1. Ve 20. minutě ve vlastním vápně fauloval Bulejko a hlavní arbitr Nenadál odpískal přísný pokutový kop, který ale Šup neproměnil. Českolipský gólman Král vystihl směr a míč vyrazil. Potom ještě si Král poradil s další nebezpečnou střelou dalšího cizince v dresu Brozan Soungola. V závěru první půle mohl skórovat českolipský Ješeta, když zatáhl míč po pravé straně a mířil z úhlu mezi tři tyče, jenže gólman Kouba jeho střelu vytěsnil mimo branku.

Ve 47. minutě dostal Hajdo druhou žlutou kartu za faul, když bránil soupeři utéct do vyložené gólové situace (první dostal za protesty u hlavního arbitra) a musel jít předčasně do sprch. Lípa i v deseti bojovala, narušovala brozanské útoky až do 73. minuty, kdy obraně utekl Šup, gólman Král mu chtěl sebrat míč, jenže na něj nedosáhl. Šup přes něj přepadl a byla z toho druhá penalta. Tentokrát Strada nezaváhal a Brozany šly do vedení 2:1. Závěr utkání si již zkušený domácí tým pohlídal.

„Velice bojovné utkání. My jsme nevěděli, jak na tom Lípa je. Úvod utkání se nám nepovedl. Ve 4. minutě jsme dostali gól. Naštěstí se nám podařilo brzy vyrovnat. Měli jsme do poločasu tři nebo čtyři gólové šance, které jsme bohužel neproměnili. Druhá půle byla nervózní, strachovali jsme se o výsledek, i když soupeř hrál v deseti. Proti deseti nám to moc nejde. Česká Lípa bojovala, ale zbytečně hřešili na rozhodčího. K tomu se nebudu vyjadřovat. Doma se musí vyhrávat a to se nám povedlo," oddechl si Jan Kudlička, vedoucí Sokola Brozany.

Sokol Brozany - Arsenal Česká Lípa 2:1 (1:1)

Branky: Chukwuma, Strada (PK) - Bulejko. R: Nenadál. ŽK: 3:4. ČK: Hajdo (Lípa), 310 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž, Hajdo, Vít, Beránek – Brejcha – Ješeta (78. Kříž), Bulejko (85. Pajkrt) - Havel, Kazda (71. Nosek) - Šimon.

MIROSLAV DALÍK