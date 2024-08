Ke generálce před prvním mistrovským utkáním ve třetí lize si pozval českolipský Arsenal třetiligový tým FK Příbram. Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů, které nakonec skončilo remízou 1:1.

„Dnes to byla generálka před mistrovskými zápasy. Po delší době jsme se potkali se soupeřem ze třetí ligy a bylo to znát. V prvním poločase jsme tahali za kratší konec. Ve druhé půli jsme už hru vyrovnali a možná jsme byli místy lepší, takže remíza asi zasloužená," přiznal Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

Do utkání vstoupili lépe hosté. Ve 13. minutě se po nepovedené rozehrávce českolipského gólmana Krále dostal do šance Tolno, který se nemýlil a poslal Příbram do brzkého vedení - 0:1. Ve zbytku první půle si hosté vytvořili řadu šancí, ale českolipská defenzíva odolala. Lípa si vytvořila také pár slibných šancí, ale byla neúspěšná.

Ve druhé půli Lípa začala soupeře napadat a místy měla i více ze hry, poté přišly i šance. Jednu z nich proměnil Matěj Šimon, když zužitkoval centr Víta k vyrovnávajícímu gólu na - 1:1. Závěr utkání patřil českolipským hráčům, skóre už se ale neměnilo.

„Dobrý zápas, pro nás vyzněla lépe první půle, pro domácí druhá. Já si myslím, že jsme měli více šancí, měli jsme to rozhodnout již v prvním poločase. Jinak, co se týče zápasu, tak z mé strany spokojenost. Oba týmy hrály poměrně slušně," zhodnotil utkání Jiří Kohout, trenér Příbrami.

Do sezony vstoupí Česká Lípa v sobotu 10. srpna, kdy Arsenal od 17 hodin narazí na SK Zápy.

Arsenal Česká Lípa - FK Příbram 1:1 (0:1)

Branky: 65. Šimon - 13. Tolno. R: Řeháček, 155 diváků.

Česká Lípa: Král (46. Novák) – Hajdo, Ješeta, Filip, Henzl (46. Kozák) – Vít - Šolc (56. Pajkrt), Kopřiva, Tsopa (46. Dvořák), Kazda (71. Žižka) – Šimon.

MIROSLAV DALÍK