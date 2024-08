Ve třetím kole se konečně dočkali. Fotbalisté České Lípy doma porazili Baník Most Souš 3:1 a zapsali první body do tabulky třetí ligy. Hlavním hrdinou byl Matěj Šimon, který nasázel v prvním poločase hattrick.

„Chtěli jsme navázat na podařené utkání s Kolínem. Chtěli jsme hrát kombinačně, rychle, vytvářet si šance a dávat góly. Samozřejmě vždycky je proti soupeř, který byl opravdu velmi kvalitní. Vítězství je takové ubojované, ale na druhou stranu musím říct, že druhou půli, jsme Most do žádné velké šance nepustili. Měl sice více ze hry, ale nic z toho nebylo. Na druhou stranu jsme tam měli zajímavé kontry. Pochvala pro kluky. Bylo vedro a kvůli zdravotním důvodům jsme tam měli absence. Podle mě máme zasloužené tři body,“ zhodnotil utkání Pavel Hradiský, trenér České Lípy.

Úvod utkání patřil Baníku, který již v sedmé minutě šel do vedení gólem Šimečka, který prošel nedůraznou obranou českolipských zadáků a přízemní střelou nedal šanci Myškovi - 0:1. Jenže o čtyři minuty později našel Kozák před brankou Šimona a ten se hlavou nemýlil - 1:1. V 18. minutě mostecký Radba fauloval ve vlastním vápně Pajkrta. Z nařízené penalty rozvlnil soupeřovu síť podruhé Šimon - 2:1. V 29. minutě zahrozili hosté střelou do břevna, autorem byl Procházka. Ve 39. minutě byl ve vápně hostí faulovaný Šimon. Sám postižený si postavil míč, proměnil druhou penaltu v zápase a završil tak hattrick - 3:1.

Ve druhém poločase obě mužstva předváděla bojovný fotbal, šance si vytvářela, ale diváci se branky nedočkali.

„Tento zápas rozhodly tři standardní situace, dvě penalty a gól ze strany. My máme na tyto góly nějaký svůj názor. Nám se tyto verdikty rozhodčího nelíbily, ale musíme to respektovat. My jsme si vytvořili šance, ale nedokázali jsme proměnit. Za stavu 1:0 pro nás jsme měli uzavřít trošičku obranu. Bohužel pak sporný gól z penalty. Pak přišla další sporná penalta. Zápas mohl zkomplikovat pro domácí Procházka, jenže trefil pouze břevno. Odjíždíme s prázdnou, takže jsme nespokokojení," zlobil se mostecký kouč Stanislav Hofman.

Arsenal Česká Lípa - Baník Most Souš 3:1 (3:1)

Branky Šimon 3 (2 z PK) - Šimeček. R: Doubrava. ŽK: 3:5, 365 diváků.

Arsenal: Myška – Hajdo, Filip, Ješeta, Kozak (46. Baláž, 77. Krejčík) – Kopřiva – Tsopa, Vít, Kazda, Pajkrt (61. Šolc) – Šimon (72. Kaňkovský)

MIROSLAV DALÍK