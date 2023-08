Fotbalisté českolipského Arsenalu slaví první vítězství pod trenérem Pavlem Hradiským. Po výsledkověm neúspěchu v přípravě zvládla Česká Lípa 1. kolo MOL Cupu, když na půdě divizního Turnova urvala výhru 2:1.

Česká Lípa vyhrála v Turnově 2:1 a postoupila do dalšího kola MOL Cupu. | Foto: Jaroslav Marek

„Typické pohárové utkání, soupeř dobře bránil, trochu nás proháněl dlouhými centry. My jsme měli dobrý vstup do utkání, pak se soupeř probudil. První poločas byl vcelku vyrovnaný. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji, měli jsme územní převahu. Podařilo se nám vstřelit dva góly, vypadalo to, že dáme ještě třetí. Bohužel jsme vzadu udělali chybu a utkání jsme zdramatizovali. Jsem rád za vítězství, každé pohárové utkání je těžké," hodnotil vše Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

V prvním poločase se toho moc neudálo. Domácí se povětšinu času bránili, sice si vytvořili asi dvě šance, jenže ke ólu to nevedlo. Česká Lípa měla více ze hry, ale domácí defenziva pracovala dobře. Výsledkem byla pouze jedna šance na straně hostí.

Ve druhé půli Lípa začala více běhat a vytvářela si šance. Podařilo se jí dát dva góly. Nejprve se se v 77. minutě prosadil Nosek, když si naběhl na centr a poslal míč za Kopalova záda - 0:1. O pět minut později se po narážečkách před domácí brankou prosadil Bulejko - 0:2. Pak přišla chyba českolipského gólmana Krále, který neudržel v náručí balón, ten se dokutálel k Tobiášovi, který se nemýlil - 1:2. V závěru utkání Lípa trefila břevno, ale jinak byl konec utkání z obou stran dosti nervózní, přesto se favorit z České Lípy radoval z postupu do dalšího kola MOL Cup.

„Bylo to bojovné utkání. Lípa měla trochu navíc. My jsme hru vyrovnali a v té chvíli jsme dostali dva góly po složitých situacích. Musím říct, že kluci bojovali, byl to z naší strany bojovný výkon," nechal se slyšet kouč Turnova Tomáš Petřík.

FK Turnov - Arsenal Česká Lípa 1:2 (0:0)

Branky: 86. Tobiáš - 77. Nosek, 82. Bulejko. R: Pilný. ŽK: 2:3, 200 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž, Filip, Hajdo, Beránek – Brejcha (58. Kazda) – Vít, Havel (71. Nosek) – Šimon, Kříž (46. Ješeta), Pajkrt (58. Kazda)

K prvnímu mistrovskému utkání ČFL B zajíždí Česká Lípa v neděli 6. srpna, když od 17 hodin nastoupí v Brozanech.

MIROSLAV DALÍK