Přepeře – V. Hamry 4:3

Přepeře převzal nový trenér Zbyněk Houška, jehož tým dal před týdnem Kosmonosům tři branky, v sobotu dalšímu diviznímu soupeři Velkým Hamrům čtyři.

„Pokračujeme v přípravě, která je dost krátká,“ uvedl Zbyněk Houška, jehož tým zahájí novou sezonu 6. srpna proti Viktorii Žižkov. Do té doby je potřeba do rotace zabudovat pět nováčků.

„Ano, dali jsme čtyři branky, ale spokojen nejsem, protože jsem tři inkasovali a další šance nevyužili. A že jich bylo. Zápas splnil svůj účel a hlavně nám ukázal, na čem ještě musíme zapracovat, protože Viktorka bude na úvod sezony těžký soupeř,“ uvedl k duelu Houška, jehož tým už čeká pouze sobotní generálko s pražským Motorletem.

Hru domácího favorita ocenil trenér poražených Zdeněk Bryscejn. „Pro nás to byla velice zajímavá konfrontace s výborným týmem. Výsledek je pro nás hodně přijatelný. První poločas jsme prohrávali 3:0 a to ještě domácí zahodili velké šance. My jsme jen nastřelili tyč, jinak nic. Takže nás Přepeře v první půli jasně přehrály a dominovaly,“ uvedl kouč.

A jak viděl druhou půli? „Ve druhém poločase jsme hodně střídali a zvládli jsme ho mnohem lépe. Ale i tak jsme domácí pustili do několika šancí. Výsledek je pro nás hodně přijatelný. Podle průběhu zápasu by si Přepeře zasloužily výraznější. Pro nás to byl skvělý, výborný zápas s kvalitním, rychlým soupeřem. Před tím jsme hráli s jabloneckým béčkem. I toto utkání pro nás vyznělo stejně. Jablonec nás přehrál, porazil nás zaslouženě. My jsme drželi krok celkem slušně do 55. minuty, ale pak už jsme nestíhali. Když porovnám oba zápasy, tak byly rozdílné, byla to utkání jiných stylů, takže hodně prospěšné. Navíc jsme prostřídali hodně hráčů, takže dostali možnost se ukázat a to je to nejdůležitější. Platí ale, že oba týmy nám ukázaly, že hrají výš a my jsme „jen“ divize. Musím sportovně přiznat, že soupeři byli někde jinde. Navíc jsou to oba týmy, které jsou ve třetí lize špičkové, takže se nemáme za co stydět. Víme zase, na jaké nedostatky se ještě máme soustředit.“

V sobotu 30. července už hraje áčko Hamrů předkolo MOL Cupu na hřišti soupeře v Náchodě. V přípravě budou hráči ještě pokračovat.„Utkání MOL Cupu bereme jako ostrou generálku před začátkem soutěže,“ potvrdil Zdeněk Bryscejn.

Admira - Teplice B 2:2

Teplická rezerva po porážce s Plzní B (1:2) vyzvala v obci Březiněves další přípravě na třetí ligu jiného účastníka ČFL pražskou Admiru.

Start třetí ligy se blíží. Po kempu mi sestava krystalizuje, říká trenér Jamrich

„Kluci proti houževnatému soupeři předvedli velmi dobrý výkon a i když se nám nedařilo ve všech fázích utkání podle našich představ, musíme být s celkovým dojmem a předvedenou hrou spokojeni. Jen mě trochu mrzí, že se nám nepodařilo vstřelit více branek a že našich sedm vyložených příležitostí zůstalo bohužel nevyužito,“ řekl trenér teplické rezervy Ladislav Jamrich.

Lokomotive Lipsko – FK Ústí nad Labem 0:0

Pátý přípravný zápas za sebou mají fotbalisté Ústí nad Labem. Proti účastníkovi čtvrté nejvyšší německé soutěže, Lokomotive Lipsko, se vytáhli a připsali si bezbrankovou remízu.

Další duel čeká svěřence Dušana Tesaříka ve středu, kdy se vůbec poprvé představí v domácím prostředí, od 18 hodin vyzvou účastníka krajského přeboru z Krupky.

Česká Lípa – Brozany 0:4

Česká Lípa v Sosnové narazila na třetiligové Brozany. Divizní celek prohrál s favoritem 0:4. „V první půli to bylo dobré, měli jsme šance ale neproměnili je. Naopak závěr utkání byl z naší strany hodně mdlý,“ podotkl Martin Jánošík, kouč Arsenalu.

„Hrálo se na menším a užším hřišti, terén nebyl kdoví jaký. Prvních dvacet minut to byla spíš kopaná, míč nás moc neposlouchal, naopak domácí měli elán, a to na tom hřišti stačilo,“ nabídl pohled hostů dlouholetý člen brozanského realizačního týmu Ján Kudlička. „Bylo tam hodně osobních soubojů i faulů, nic moc pěkného ke koukání, hra byla hodně kouskovaná. Chvíli před poločasem jsme vstřelil první gól, po přestávce už se naše hra zvedla, kluci si na terén zvykli,“ dodal. „Pak už jsme byli lepší, rychlejší, fotbalovější, a byl vidět rozdíl té jedné soutěže. Chyběli nám ještě někteří hráči, ale účel zápas splnil.“

Jablonec B – Neugersdorf 2:0

Na hřišti ve Vrkoslavicích sehrál B tým další přípravný duel, přivítal německý Neugersdorf.

„Vyhráli jsme 2:0. Na hráčích bylo znát to, co jsme si řekli, to, co chceme v nadcházející sezóně hrát. Chyběli Rozkovec, Daníček, Munzar, kteří hrají střed zálohy, i přesto už náš výkon vypadal líp. Ale německý soupeř nás zase až tak neprověřil a podle mne jsme měli vstřelit i víc branek. Mužstvo se snažilo, drželi jsme balón, vytvářeli jsme si šance. Na zakončení si musíme dát víc záležet, abychom dávali víc gólů. Ale jsem rád, že jsme nedostali my branku.

Divize

Hořovice – Štětí 4:2

Třetí prověrku odehrálo také Štětí, které, zaznamenalo první porážku, když nestačilo na rovněž divizní Hořovice. „I dnes se v naší sestavě objevili noví mladíci, kteří zažívají křest v divizní kategorii, kterou naše mužstvo i soupeř z Hořovic hrají. Stejně jako v předchozích dvou utkáních, tak i dnes museli trenéři tvořit jedenáctku z úzkého kruhu hráčů, protože je stále velká skupina základního kádru na dovolené, což z hlediska přípravy není zrovna příjemné,“ postěžoval si manažer Štětí Milan Plíšek.“

Vilémov – Hrádek n. N. 0:2

První přátelské utkání má za sebou divizní nováček z Vilémova, který doma podlehl Hrádku nad Nisou 0:2. „Porážka nás mrzí, ale neděláme z toho vědu. Postavili jsme úplně novou sestavu, do které jsme zařadili nové hráče i hráče co jsou u nás na zkoušku. Dnes jsme sledovali individuální herní výkony,“ řekl Vlastimil Chod, trenér Vilémova.

Chomutov – Bohemians Praha U19 2:2

V bloku přípravných zápasů pokračují i fotbalisté divizního Chomutova, kteří po Mýtu, Mostě tentokrát vyzvali juniorku Bohemians Praha. Duelu, který skončil remízou, byl v režii nového chomutovského útočníka Jana Kopty, který vstřelil obě domácí branky a do Chomutova přišel z Mostu. „Myslím, že zápas splnil naše očekávání, ale ještě je před námi hodně práce. Musíme ještě spoustu věcí vychytat, abychom byli dobře připravení na start divizní sezony,“ řekl kanonýr Jan Kopta.

Dobrovice - Turnov 4:5

Turnov, další účastník čtvrté nejvyšší soutěže se vydal až v neděli vpodvečer do Dobrovic. Poměřili se dva divizní nováčci. Zatímco dobrovická parta vyhrála středočeský přebor, Turnov postoupil z Liberecka. Utkání skončilo výhrou FK Turnov. Ten se radoval po dvou brankách Landfelda a jedné Peukera, Svobody a Štěpána Havla. „Příprava běží podle plánu, malinko nám ji jen narušila svatba Havla,“ uvedl turnovský Tomáš Nosek.