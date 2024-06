Zdroj: FC Zlín

„Jednáme o posílení, nic není hotové, podepsané. Takže nemůžu nic potvrdit,“ řekl Deníku Petr Šimoník, předseda Arsenal Česká Lípa. Deník kontaktoval i samotného Josefa Csaplára, ten však nezvedal telefon a na zprávy nereagoval.

Pane předsedo, opravdu jednáte s Josefem Csaplárem na pozici sportovního ředitele?

Jednáme o posílení hráčského kádru, ale také realizačního týmu. Těžko můžu něco potvrzovat, když je to v jednání. Až vše doladíme a podepíšeme, vyjdeme s tím do světa. Jasno by mělo být do konce června.

Zachránili jste třetí ligu, což by hlavní cíl. Není ale patnácté místo zklamání?

Já to nehodnotím pozitivně, před sezonou jsme chtěli být v tabulce výš a nemít záchranářské starosti, které jsme ale měli do posledního kola. Ta linie byla opravdu tenká. V posledním zápase jsme ještě patnáct minut před koncem byli na devátém místě. Celkově rozhodovaly drobnosti. Nebýt několika zbytečných ztrát, mohla to být daleko klidnější sezona. Záchrana se povedla, ale jinak to prostě nebyl úspěšný ročník.

Co pro klub znamená fakt, že se tady bude hrát třetí liga i v další sezoně?

Znamená to mnoho věcí. Svou přízeň nám zachovají sponzoři, v případě sestupu by to bylo daleko jiné. S lepšími sponzorskými dary se můžeme rozvíjet směrem nahoru. Máme v plánu vylepšit naše zázemí. Takže záchrana je pro nás dobrým odrazovým můstkem.

V závěru jste doplatili na to, že prvoligové rezervy začaly „očekávaně“ sbírat body…

No, tohle nás nepřekvapilo. Já jsem se divil, že třeba Slavia dopustila, aby její rezerva kdysi sestoupila z druhé ligy. U nás ti pohlídaly Teplice a Hradec. Před sezonou jsem tipoval, že sestoupí Přepeře a Živanice, rezervním týmům jsem věřil (smích). Živanice se zachránily. Zaslouženě za to, jaký fotbal předváděly.

Můžete naznačit, jak se bude měnit hráčský kádr?

Konkrétní nebudu. Samozřejmě nechceme hráče na hostování. Teď bych opravdu spekuloval, kdo přijde a kdo odejde. Je jasné, že potřebujeme posílit do každé řady.

Radost vám jistě udělala vaše mužská rezerva. Suverénně postoupila do I.A třídy a byla ve finále krajského poháru.

Já už jsem říkal Tomáši Kucrovi (trenér Arsenalu B), že tomu chyběla zlatá třešnička v podobě vítězství poháru. Hlavním cílem byl samozřejmě postup do I.B třídy, to se splnilo suverénně. Hlavním cílem rezervy bylo to, aby tam mohli hrát naši dorostenci. Nechceme je posílat do jiných týmů v kraji. Samozřejmě tam také hráli hráči A týmu, kteří nebyli tolik vytížení. Na druhou stranu bylo potřeba aby nevypadli ze zápasového tempa. Tohle fungovalo na sto procent.

Váš klub získal status klubové akademie, což ukazuje zlepšující se práci s mládeží. To jistě potěšilo, viďte?

Velké díky patří Karlu Machačovi, je to především jeho práce. Mládež zaslouží absolutorium. Příjemně překvapila kategorie U 15 a také U 19. Oba týmy hrály v divizích ve středu tabulky. Takže pohodový fotbal, mohly hrát na krásu. Je to dobrý výhled do dalších let.

Jaké cíle budete mít v další sezoně? Nemusíme se bavit jenom o sportovních ambicích.

Ve třetí lize bych rád zabojoval o lepší umístění. Počítám, že do toho půjdeme s posíleným kádrem, rád bych se pohyboval ve středu tabulky. Béčko postoupilo do I.A třídy, tam je ale cílem krajský přebor. U mládeže se mění způsob sestupování. Tady si přejeme zachování divizních soutěží. Věřím, že v letošním roce se začne s rekonstrukcí hlavního hřiště. Chceme také vybudovat tréninkové plochy. Kdyby se tohle povedlo, budu maximálně spokojený.