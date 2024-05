S těžkou porážkou 0:5 se vrátili fotbalisté třetiligové České Lípy ze hřiště předposledního Hradce Králové B. Domácí byli posíleni o hráče prvoligového A týmu, to však výkon Arsenalu nemůže omluvit.

Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek

„První poločas se nám vůbec nepovedl Ke vší úctě k ligovým hráčům Hradce si myslím, že jsme neměli prohrát takovým rozdílem. Z naší strany chybělo nasazení a bojovnost, byl to v první půli takový přátelák. Ve druhém poločase se to zlepšilo. Domácí logicky už tolik netlačili na pilu. My jsme je ve druhé půli k ničemu nepustili, až na pátý, laciný gól. Vzhledem ke skóre jsme chtěli dát alespoň jeden gól, to se nepovedlo. Dnešní zápas se nám nevydařil," sportovně přiznal Pavel Hradiský, trenér Arsenalu.

V prvním poločase nastoupili domácí s několika posilami z A mužstva a bylo to na hřišti znát. Již v desáté minutě se Halbich ve středu pole neprosadil s Kučerou, ten toho využil k průniku a následné střele, kterou Filip nešťastně tečoval za záda gólmana Krále - 1:0. O tři minuty později se po levé straně prosadil Kaštánek, když obešel tři českolipské hráče a následně poslal míč z hranice vápna k protější tyči - 2:0.

Následovala menší šance hostí, kdy po centru Šimona neprostřelil Omon domácího gólmana Vízka. Domácí určovali hru, ve dvacáté minutě naštěstí pro Lípu Koubek trefil pouze břevno. Poté ještě z trestného kopu Kejř orazítkoval tyč českolipské branky. Po půl hodině hry domácí rozehráli rohový kop Kejřem, jeho centr přistál na hlavě Čecha a skóre naskočilo na - 3:0. Další branka přišla ve 37. minutě po centru Kejře, kdy se prosadil Koubek - 4:0.

Do druhého poločasu českolipští hráči zlepšili pohyb a výsledkem bylo zlepšení hry, jenže šancí bylo poskromnu a tak si domácí náskok z první půle pohlídali a ještě jeden gól přidali, kdy od postranní čáry poslal Kadrmas centr do vápna, gólman Král míč vyrazil na domácího Hrušku a ten se nemýlil - 5:0.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, podařilo se nám dát dva rychlé góly. Do poločasu jsme přidali ještě dva, takže to bylo z naší strany dobré. Druhá půle nebyla z naší strany tak aktivní. Česká Lípa se snažila hrát fotbal. Jsem rád, že jsme zápas zvládli a vyhráli 5:0," podotkl Adrián Rolko, trenér Hradce Králové B.

Arsenal je v tabulce na čtrnáctém místě, právě patnáctý Hradec Králové B na něj ztrácí jeden bod. Z obou třetiligových skupin sestupují dohromady tři týmy.

FC Hradec Králové B - FK Arsenal Česká Lípa 5:0 (4:0)

Branky: 10. Kučera, 13. Kaštánek, 30. Čech, 37. Koubek, 86. Hruška. Rozhodčí: Hodek. ŽK: 1:1, 100 diváků.

Sestava České Lípy: Král – Dvořák, Filip, Hajdo – Baláž, Vít, Kazda (46. Ješeta), Pajkrt (46. Žižka) – Halbich – Šimon (73. Valenta), Omon (77. Valta)

Autor: Miroslav Dalík